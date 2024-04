Stiri pe aceeasi tema

- Romania won gold medals in the lightweight women's double sculls, through Gianina van Groningen and Ionela Cozmiuc, on Saturday at the European Rowing Championships in Szeged (Hungary), told Agerpres.

- Romania a cucerit medaliile de aur in proba feminina de dublu vasle, categorie usoara, prin Gianina van Groningen si Ionela Cozmiuc, sambata, la Campionatele Europene de canotaj de la Szeged (Ungaria).Romancele au fost cronometrate in 07 min 29 sec 63/100, fiind urmate de grecoaicele Dimitra Eleni Kontou…

- Echipajul de patru rame feminin al Romaniei, alcatuit din Madalina Beres, Maria Lehaci, Magdalena Rusu si Amalia Beres, a castigat medaliile de argint, sambata, la Campionatele Europene de canotaj de la Szeged (Ungaria).

- Cinci barci sunt implicate in finale in cea de-a treia zi la Campionatele Europene de la Szeged, printre ele și cea de dublu vasle, categorie ușoara, din care fac parte Gianina van Groningen și Ionela Cozmiuc. Campionatele Europene de canotaj de la Szeged sunt transmise de Prima Sport, incepand cu ora…

- Suceveanca Gianina van Groningen (Beleaga), canotoare care a revenit dupa o pauza de aproximativ un an si jumatate, a declarat ca ea si colega sa de la dublu vasle, categorie usoara, Ionela Cozmiuc, tot din Suceava, nu subestimeaza nicio adversara si sunt determinate sa obtina un rezultat bun la Campionatele…

- Gianina van Groningen (28 de ani) și Ionela Cozmiuc (29 de ani), duble campioane mondiale in proba de dublu vasle categorie ușoara, in 2017 și 2018, vor concura din nou impreuna, la Campionatele Europene de la Szeged (25-28 aprilie). Gianina van Groningen (fosta Beleaga) a revenit alaturi de Ionela…