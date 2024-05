Johannes Hahn: R. Moldova ar putea deveni stat membru al UE mai devreme de 2030

Stiri pe aceeasi tema

- Comisarul European pentru Buget și Administrație, Johannes Hahn, aflat intr-o vizita la Chișinau, a fost intrebat, de jurnaliști, daca e posibil sau nu ca Republica Moldova sa devina stat membru al Uniunii Europene pana in anul 2030, așa cum și-a exprimat increderea președinta Maia Sandu, de pe scena…

- Uniunea Europeana va continua sa acorde tot sprijinul relevant Republicii Moldova in abordarea provocarilor cu care se confrunta ca urmare a agresiunii Rusiei in Ucraina, iar liderii UE au cerut, joi, sa fie adoptat „rapid” cadrul de negociere, un pas inainte pe drumul aderarii Chisinaului la Uniunea…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a raspuns, sambata, in timpul unei vizite in Republica Moldova, unei intrebari privind reunificarea cu Basarabia, el afirmand ca in momentul in care R. Moldova va deveni membru al Uniunii Europene, atunci se poate vorbi de o unire in Uniunea Europana, conform Bursa.ro.Ciuca…

- Intrebat daca PNL sustine posibilitatea reunificarii Romaniei cu Basarabia, Nicolae Ciuca s-a referit la o unire sub umbrela Uniunii Europene. ”Am discutat cu autoritatile din Republica Moldova, incepand cu doamna presedinte, cu presedintele Parlamentului, iata am avut mai inainte cu primarii de dreapta…

