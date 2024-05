Stiri pe aceeasi tema

- Inteligența artificiala, digitalizarea și automatizarea proceselor vor fi tot mai utilizate de companii, astfel ca aproape unu din doua locuri de munca ar urma sa fie afectate in perioada urmatoare.In schimb, va crește cererea de specialiști in domenii precum invațarea automata, securitatea cibernetica,…

- Ministrul Educației, Ligia Deca, a anunțat lansarea in consultare publica a unei metodologii ce va reglementa modul in care școlile din Romania pot accesa fonduri pentru „Saptamana verde”, un program ce iși propune sa sprijine activitațile educaționale axate pe mediu. Anunțul a fost facut pe Facebook,…

- Ministerul Educatiei va demara, in urmatoarele luni, impreuna cu UNICEF, un proiect comun in cadrul caruia scolile vor fi sprijinite in a promova starea de bine a elevilor, dezvoltarea socio-emotionala si utilizarea responsabila a tehnologiei, a declarat ministrul Educatiei, Ligia Deca, potrivit Agerpres.…

- Ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii Bogdan Ivan a anuntat ca, in aceasta saptamana a transmis spre avizare catre alte ministere strategia Romaniei privind inteligenta artificiala, „dupa ce am primit foarte mult input tehnic din partea companiilor”. „Acum suntem pregatiti pentru un consortiu…

- Ministrul Educației, Ligia Deca, a anunțat ca elevii de religie catolica din Romania nu sunt obligați sa participe la cursuri intre 29 martie și 2 aprilie, avand in vedere sarbatoarea Paștelui catolic pe 31 martie. Decizia privind profesorii de religie catolica va fi lasata la latitudinea fiecarei școli.…

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a afirmat ca este nevoie de un echilibru intre cresterea calitatii educatiei, imbunatatirea performantelor cadrelor didactice si investitii. ”Tot ceea ce facem in sistem este pentru ca fiecare copil sa-si poata atinge potentialul. Iar asta trebuie sa se traduca, indiferent…

- Ministrul Educației, Ligia Deca, alaturi de Remus Pricopie, rectorul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA), au fost invitați de Banca Mondiala la Washington D.C. pentru a prezenta echipei globale a Bancii evoluția politicilor educaționale din Romania in ultimii 10 ani, informeaza…

- Ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Bogdan Ivan, a declarat, vineri, ca legea ”Deepfake” va intra in vigoare pana in luna aprilie, mentionand ca actul normativ va prevede inclusiv pedepse cu inchisoarea pana la 2 ani pentru cei care creeaza astfel de continut de inteligenta artificiala…