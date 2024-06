Stiri pe aceeasi tema

- Olimpiu Moruțan (25 de ani), mijlocașul celor de la Ankaragucu, va rata Euro 2024 dupa ce s-a accidentat grav la finalul lunii aprilie. Chiar și in acest context, fotbalistul a ținut neaparat sa le faca o surpriza colegilor sai de la echipa naționala. Naționala Romaniei se afla in cantonament și se…

- Ungaria e prima echipa care și-a anunțat lotul pentru Euro 2024, data scadenta fiind 7 iunie, cu o saptamana inainte de startul competiției. Campionatul European din acest an are loc intre 14 iunie și 14 iulie, in Germania. Marco Rossi, selecționerul Ungariei, a profitat de faptul ca UEFA a schimbat…

- Olimpiu Moruțan va rata Campionatul European din Germania, dupa ce a suferit o accidentare grava intr-un meci din Cupa Turciei, iar acum un alt fotbalist roman risca sa rateze turneul final din cauza unei accidentari.

- Olimpiu Moruțan va rata Euro 2024. Mijlocașul dreapta s-a accidentat grav in Ankaragucu - Beșiktaș 0-0, in turul semifinalelor din Cupa Turciei, și va lipsi minim 6 luni. O veste foarte proasta și pentru Edward Iordanescu, care iși pierde cel mai bun pasator din preliminariile pentru Euro 2024. Raul…

- Selectionerul Romaniei, Edward Iordanescu, i-a transmis internationalului Olimpiu Morutan ca este alaturi de el, dupa accidentarea grava suferita de jucatorul echipei Ankaragucu. „Toti alaturi de tine, Oli! Totul va fi mai greu si mai trist fara tine, dar vom lupta si pentru tine! Suntem convinsi, fiecare,…

- Kylian Mbappe și Jude Bellingham sunt internaționalii cu cea mai buna cota la Campionatul European, ambii cu 180 de milioane de euro. Ei conduc un „11" al celor mai scumpi jucatori pe posturi ce participa la turneul final din Germania, o echipa a carei valoare totala atinge 1,13 miliarde. Se știu toate…

- ​Jurnalistul Dan Udrea, fost redactor-șef adjunct al Gazetei Sporturilor și realizator TV la Orange Sport, face parte din vocile critice indepartate sau care au plecat de la GSP. El lucreaza acum la lansarea unei noi publicații online sportive, care va face parte din același grup de presa care editeaza…

- Inaintea meciului amical cu Irlanda de Nord, capitanul Romaniei, Nicolae Stanciu, a declarat ca naționala traverseaza cea mai buna perioada din punct de vedere al unitatii grupului. Echipa naționala de fotbal a Romaniei incepe pregatirea pentru Campionatul European din Germania maine seara, de la 21.45,…