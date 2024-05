CNAIR scoate la licitație deszăpezirea drumurilor naționale din Prahova și a autostrăzii A3 V. S. Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), prin Direcția Regionala de Drumuri și Poduri București, a scos la licitație serviciile de deszapezire a drumurilor naționale și autostrazilor din raza de acoperire a DRDP București, printre acestea fiind și arterele rutiere din județul Prahova. Pentru lotul 6 – Secția Drumuri Naționale Ploiești, valoarea maxima estimata a acordului cadru pe 48 de luni este de 52 de milioane de lei. In cazul autostrazii A3 București – Ploiești, valoarea estimata a serviciilor de intreținere pe timp de iarna se ridica la aproape 42 de milioane… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

