- Noua campioana a Germaniei Bayer Leverkusen este cu un pas in finala Europa League, dupa ce a invins-o in deplasare pe AS Roma cu 2-0, in prima manșa semifinalelor. In celalalt meci al serii, Olympique Marseille si Atalanta Bergamo au terminat nedecis, 1-1. Echipa antrenata de Xabi Alonso, care a cucerit…

- Echipa italiana Atalanta Bergamo a invins miercuri seara, pe teren propriu, scor 4-1, formatia AC Fiorentina, in semifinalele Cupei Italiei. Atalanta s-a calificat in finala competitiei, informeaza news.ro.

- Olympique Marseille, Atalanta Bergamo, AS Roma și Bayer Leverkusen s-au calificat joi seara in semifinalele Europa League, dupa meciurile din mansa secunda a „sferturilor”. Liverpool a obtinut doar o victorie de palmares cu Atalanta, 1-0 la Bergamo, dupa ce „cormoranii” au pierdut pe Anfield cu 0-3.…

- Echipa italiana Atalanta Bergamo s-a impus joi seara, in deplasare, scor 3-0, in fata gruparii engleze FC Liverpool, in prima mansa a sferturilor din Liga Europa. AS Roma a invins pe AC Milan, in deplasare, scor 1-0, informeaza news.ro.

- Echipa germana Bayer Leverkusen a invins miercuri seara, pe teren propriu, scor 4-0, formatia Fortuna Dusseldorf, si s-a calificat in finala competitiei, potrivit news.ro Bayer Leverkusen si antrenorul Xabi Alonso continua parcursul incredibil din acest sezon si s-a calificat in finala Cupei Germaniei…