Stiri pe aceeasi tema

- Echipa Otelul Galati a invins joi, pe teren propriu, scor 2-1, formatia Universitatea Cluj, in semifinalele Cupei Romaniei. Galatenii s-au calificat pentru a doua oara in istorie in finala competitiei, potrivit news.ro

- Campionatul feminin al Romaniei și-a stabilit marți seara echipele finaliste, CSM CSU Constanța și FCC UAV ARAD, dupa ce ambele semifinale au avut nevoie de meciuri decisive pentru a-și determina caștigatoarele. Constanțencele au trecut, pe teren propriu, de CSM Targoviște, dupa un meci echilibrat,…

- Echipa italiana AC Fiorentina a invins miercuri seara, pe teren propriu, scor 1-0, formatia Atalanta Bergamo, in meciul tur al semifinalei Cupei Italiei, informeaza news.ro. Gazdele au marcat unicul gol al intalnirii in minutul 31, cand Nico Gonzalez a pasat si Mandragora a trimis in plasa. Prima…

- Giorgio Scalvini, fundasul echipei Atalanta Bergamo si al nationalei de fotbal a Italiei, va fi indisponibil circa o luna dupa ce a suferit o accidentare la piciorul stang, a anuntat marti site-ul TuttoMercatoWeb, potrivit Agerpres. In afara partidelor din Serie A, Giorgio Scalvini va rata meciurile…

- Cel de-al cincilea episod iUmor-Alege Comedia sezonul 16, difuzat duminica aceasta, de la 20:00, la Antena 1, a continuat cu cele mai inedite momente artistice și a adus in fata celor patru jurati, Cosmin Natanticu, Catalin Bordea, Delia si Cheloo, concurenti din toate colturile lumii.

- Cel de-al patrulea episod din iUmor-Alege Comedia sezonul 16, difuzat aseara la Antena 1 si care a condus clasamentul audientelor la nivelul publicului urban a continuat cu cele mai inedite momente artistice și a adus in fata celor patru jurati, Cosmin Natanticu, Catalin Bordea, Delia si Cheloo, concurenti…

- Real Madrid s-a calificat in sferturile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, desi a fost tinuta in sah de RB Leipzig, scor 1-1 (0-0), miercuri seara, pe Stadionul ”Santiago Bernabeu”, in mansa secunda a optimilor de finala. Tot in aceeași seara, Manchester City, detinatoarea trofeului, s-a calificat…

- Iordania s-a calificat in sferturile de finala ale Cupei Asiei la fotbal, dupa ce a invins luni Irakul cu scorul de 3-2 (1-0), desi era condusa in minutul 90+5, intr-un meci din optimile turneului gazduit de Qatar, potrivit Agerpres.Iordania a condus la pauza gratie golului lui Yazan Al Naimat din…