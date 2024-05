Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o dezvaluire șocanta, jurnalista Anca Alexandrescu de la Realitatea Plus a prezentat inregistrari explozive cu primarița Sectorului 1, Clotilde Armand, aruncand lumina asupra unor presupuse ilegalitați și presiuni masive asupra angajaților. Inregistrarile, difuzate in cadrul emisiunii „Culisele…

- Miliardarul britanic Richard Branson, in varsta de 73 de ani, și-a prezentat evaluarea scolara din urma cu 65 de ani, din care rezulta ca avea o memorie slaba, avea o activitate sub standarde la Limba Franceza, iar la Limba Engleza era foarte "ramas in urma", in special la ortografie si citire, concluzia…

- In cadrul conferinței Game Developers Conference – GDC, fondatorul Larian Studios, Swen Vincke, a spus ca studioul pe care il conduce nu are in plan sa lanseze expansiuni sau DLC-uri pentru Baldur’s Gate 3, și nici Baldur’s Gate 4. In schimb, Vincke a declarat ca Larian intenționeaza sa renunțe complet…

- Ucraina va primi 6 miliarde de euro de la Uniunea Europeana in urmatoarele doua luni, a declarat, vineri, premierul de la Kiev, Denis Șmihal. Europenii au ajuns sa le plateasca pensiile și salariile ucrainenilor! A recunoscut-o chiar premierul ucrainean Denis Șmihal, care a spus ca Uniunea Europeana…

- In cadrul discursului sau de astazi privind starea națiunii, președintele american Joe Biden a subliniat importanța sprijinirii Ucrainei in contextul conflictului cu Rusia. Acesta a spus: „ Ucraina il poate opri pe Putin daca ii suntem alaturi și ii oferim armele de care are nevoie”. Biden a accentuat…

- Comunitatea romaneasca din Republica Ceha numara circa 50.000 de persoane Ministrul Muncii și Solidaritații Sociale, Simona Bucura Oprescu , a avut astazi, la București, o reuniune bilaterala cu vicepremierul și ministrul Muncii și Afacerilor Sociale din Republica Ceha, Marian Jurecka. Principalele…

- Jens Stoltenberg a recunoscut la inceputul acestei saptamani ca utilizarea armelor furnizate de Occident pentru a lovi tinte din Rusia a fost mult timp un punct de disputa intre aliatii Kievului, din cauza temerilor legate de escaladarea conflictului. "Este la latitudinea fiecarui aliat sa decida…