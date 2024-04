Stiri pe aceeasi tema

- Echipa Juventus Torino a luat o optiune importanta pentru calificarea in finala Cupei Italiei la fotbal, dupa ce a invins pe teren propriu, cu scorul de 2-0, formatia Lazio Roma, marti seara, in prima mansa a semifinalelor acestei competitii. Gazdele au deschis scorul dupa pauza, prin Federico Chiesa…

- Giorgio Scalvini, fundasul echipei Atalanta Bergamo si al nationalei de fotbal a Italiei, va fi indisponibil circa o luna dupa ce a suferit o accidentare la piciorul stang, a anuntat marti site-ul TuttoMercatoWeb, potrivit Agerpres. In afara partidelor din Serie A, Giorgio Scalvini va rata meciurile…

- Campioana CSM Bucuresti a invins sambata, in deplasare, formatia Krim Ljubljana, scor 30-24 (18-12), in mansa tur din faza play-off a Ligii Campionilor. Cristina Neagu a marcat 10 goluri. Returul pentru sferturi, in 24 martie, la Bucuresti, noteaza news.ro. Principalele marcatoare ale partidei au…

- Echipa italiana AC Fiorentina a invins luni seara, pe teren propriu, scor 2-1, gruparea Lazio Roma, in ultimul meci al etapei a 26 din Serie A, scrie news.ro. Gazdele au trimis de trei ori in bara in prima repriza, prin Nico Gonzalez – de doua ori si Belotti, iar cei care au deschis scorul au fost…

- FC Porto a invins-o dramatic pe Arsenal, cu scorul de 1-0 (0-0), miercuri seara, pe stadionul ”Dragao”, in prima mansa a optimilor de finala ale Ligii Campionilor la fotbal. Brazilianul Galeno a facut diferenta, in ultimele secunde ale meciului (90+4), cu un sut la coltul lung al portii lui Raya, dupa…

- Echipa italiana Inter Milano a invins duminica, in deplasare, scor 1-0, formatia AC Fiorentina, in etapa a 22-a din Serie A, informeaza news.ro.Lautaro Martinez a marcat unicul gol al meciului de la Florenta, in minutul 14, reusita argentinianului avand nevoie de validarea VAR. Gazdele au beneficiat…

- Echipa italiana Juventus Torino a invins joi, pe teren propriu, scor 4-0, formatia Frosinone, in sferturile de finala ale Cupei Italiei. Juventus este ultima echipa calificata in semifinalele competitiei, anunța news.ro.Juventus a controlat meciul cu Frosinone, iar Arkadiusz Milik a reusit un hat-trick…

- AC Fiorentina a invins marti seara, pe teren propriu, scor 5-4, dupa lovituri de departajare, formatia Bologna in primul sfert de finala al Cupei Italiei. Echipa invinsa, Bologna a trimis de trei ori in bara in timpul regulamentar de joc, care s-a terminat la egalitate, 0-0, scrie news.ro.Prima ocazie…