- Echipa engleza Arsenal s-a calificat in sferturile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal dupa ce a invins-o pe FC Porto cu 4-2 la loviturile de departajare, marti seara, pe Emirates Stadium din Londra, intr-un meci in care scorul a fost de 1-0 (1-0, 1-0), atat dupa cele 90 de minute regulamentare,…

- Rezultate Liga Campionilor 6 martie 2024. Real Madrid si Manchester City au obtinut calificarea in sferturile de finala UEFA Champions League si se alatura in faza urmatoare lui Bayern Munchen si PSG, transmite AS.RO. Articolul Rezultate Liga Campionilor. Real Madrid si Manchester City s-au calificat…

- Real Madrid s-a calificat in sferturile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, desi a fost tinuta in sah de RB Leipzig, scor 1-1 (0-0), miercuri seara, pe Stadionul ”Santiago Bernabeu”, in mansa secunda a optimilor de finala. Tot in aceeași seara, Manchester City, detinatoarea trofeului, s-a calificat…

- Real Madrid a reușit sa se califice in sferturile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, desi a fost tinuta in sah de RB Leipzig, scor 1-1 (0-0) pe Stadionul „Santiago Bernabeu”, in mansa secunda a optimilor de finala

- Bayern Munchen s-a calificat in sferturile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, dupa ce a invins-o pe Lazio Roma cu scorul de 3-0, marti seara, pe Allianz Arena, in mansa secunda a optimilor de finala. La partida din Spania, Mbappe a marcat ambele goluri ale parizienilor, care au obținut și ei…

- CSM București s-a impus, sambata, in fața celor de la SCM Ramnicu Valcea cu 42-30 (20-16) și se va duela pentru un loc in semifinale cu CSM Slatina. Campioana Romaniei se pregatește de intalnirea cu Krim Ljubljana din play-off-ul pentru sferturile de finala ale Ligii Campionilor, dubla manșa care va…

- Atletico Madrid – Sevilla 1-0 a fost in format LIVE SCORE pe AS.ro. Echipa lui Diego Simeone s-a calificat in semifinalele Cupei Spaniei, dupa ce s-a impus cu 1-0. Singurul gol al meciului a fost marcat de Memphis Depay, in minutul 79. Horatiu Moldovan, noul portar al madrilenilor, a fost inclus de…

- Echipa AS Roma s-a calificat in sferturile de finala ale Cupei Italiei la fotbal, dupa ce a invins la limita, cu scorul de 2-1, formatia de liga secunda Cremonese, intr-o partida disputata miercuri seara pe Stadio Olimpico, conform Agerpres.Cremonese a condus cu 1-0 pana in minutul 77, dupa reusita…