Stiri pe aceeasi tema

- Echipa FC Barcelona a invins, marti seara, pe teren propriu, formatia Napoli, scor 3-1, si s-a calificat in sferturile de finala ale Ligii Campionilor, informeaza news.ro. Pentru FC Barcelona au marcat Lopez (15), Cancelo (17) si Lewandowski (84), in timp ce pentru Napoli a punctat Rrahmani, in minutul…

- EURO GSP revine cu o noua ediție spectaculoasa, marți, 12 martie, de la ora 21:45. Alberto Boțoghina și Narcis Drejan vor analiza meciurile din returul optimilor Ligii Campionilor: Barcelona – Napoli și Arsenal – Porto. Afla cine sunt „Șampionul” și „Pacaliciul” zilei și fiți pe faza pentru a le „șopti”…

- Marți și miercuri vom afla ultimele echipe calificate in sferturile de finala din Champions League, faza in care au ajuns deja Real Madrid, Manchester City, Bayern Munchen și PSG. Se creioneaza un tablou de vis in Champions League, iar in aceasta saptamana vor avea loc ultimele patru confruntari retur…

- Partidele de marti, de la ora 22.00, din returul optimilor Ligii Campionilor, vor fi arbitrate de oficiali din Tarile de Jos si Franta, potrivit news.ro Meciul FC Barcelona - Napoli, programat la Barcelona, va fi arbitrat de olandezul Danny Makkelie.In tur, scorul a fost egal, 1-1.Partida…

- Real Madrid s-a calificat in sferturile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, desi a fost tinuta in sah de RB Leipzig, scor 1-1 (0-0), miercuri seara, pe Stadionul ”Santiago Bernabeu”, in mansa secunda a optimilor de finala. Tot in aceeași seara, Manchester City, detinatoarea trofeului, s-a calificat…

- Real Madrid a reușit sa se califice in sferturile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, desi a fost tinuta in sah de RB Leipzig, scor 1-1 (0-0) pe Stadionul „Santiago Bernabeu”, in mansa secunda a optimilor de finala

- CSM București s-a impus, sambata, in fața celor de la SCM Ramnicu Valcea cu 42-30 (20-16) și se va duela pentru un loc in semifinale cu CSM Slatina. Campioana Romaniei se pregatește de intalnirea cu Krim Ljubljana din play-off-ul pentru sferturile de finala ale Ligii Campionilor, dubla manșa care va…

- EURO GSP revine cu o noua ediție spectaculoasa, miercuri, 21 februarie, de la ora 21:45. Alberto Boțoghina și Narcis Drejan vor analiza meciurile din optimile Ligii Campionilor: Napoli – Barcelona și FC Porto – Arsenal, cu incepere de la ora 22:00. Afla cine sunt „Șampionul” și „Pacaliciul” zilei și…