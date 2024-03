Stiri pe aceeasi tema

- Real Madrid – Manchester City, PSG – Barcelona. Pe cine intalneste echipa lui Horatiu Moldovan Detinatoarea trofeului, Manchester City, va intalni Real Madrid in sferturile de finala ale Ligii Campionilor, s-a stabilit in urma tragerii la sorti care a avut loc, vineri, la Nyon.Echipa lui Horatiu…

- Cu puțin timp in urma s-a terminat tragerea la sorți a sferturilor de finala din UEFA Champions League. Toate cele patru duble manșe se anunța deosebit de disputate, dar capul de afiș va fi Real Madrid și Manchester City. De asemenea, s-a stabilit și traseul virtual pana la marea finala de la Londra.…

- Tragerea la sorți a sferturilor Champions League are loc azi, de la ora 13:00, liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Prima Sport, Orange Sport 1 și Digi Sport 1, dar și pe site-ul UEFA.com. Cele 8 echipe ramase in competiție: Real Madrid, Manchester City, Bayern Munchen, PSG, Arsenal, Barcelona, Dortmund,…

- Agenția specializata in statistici Opta a realizat un top al favoritelor la caștigarea Ligii Campionilor, apeland la un supercomputer. Manchester City are cele mai mari șanse de a-și pastra titlul continental (32,3%), urmata de Real Madrid (16,87%) și Arsenal (13,9%). Barcelona (5,38%) este depașita…

- Formatia Borussia Dortmund s-a calificat, miercuri seara, in sferturile de finala ale Ligii Campionilor, trecand in optimi de PSV Eindhoven, informeaza news.ro. In tur, scorul a fost 1-1. La Dortmund, au marcat Sancho ‘3 si Reus ‘90+5.Ultima calificata in sferturi se decide la Madrid, unde…

- Xavi, antrenorul Barcelonei, a avut polițe de platit dupa calificarea in sferturile Champions League. Catalanii au caștigat cu Napoli, scor 3-1, și s-au calificat cu 4-2 la general. In celalalt meci al serii, Arsenal a eliminat-o pe Porto la penalty-uriMai sunt calificate in „sferturile” Ligii Campionilor…

- Marți și miercuri vom afla ultimele echipe calificate in sferturile de finala din Champions League, faza in care au ajuns deja Real Madrid, Manchester City, Bayern Munchen și PSG. Se creioneaza un tablou de vis in Champions League, iar in aceasta saptamana vor avea loc ultimele patru confruntari retur…

- Astazi, la sediul UEFA de la Nyon, a avut loc tragerea la sorți a optimilor de finala din Liga Campionilor. Cele mai interesante dueluri din aceasta faza a competiției vor fi Napoli – Barcelona și Inter Milano – Atletico Madrid, in timp ce Manchester City (deținatoarea trofeului) a avut noroc și o va…