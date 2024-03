Stiri pe aceeasi tema

- Echipa engleza Arsenal s-a calificat in sferturile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal dupa ce a invins-o pe FC Porto cu 4-2 la loviturile de departajare, marti seara, pe Emirates Stadium din Londra, intr-un meci in care scorul a fost de 1-0 (1-0, 1-0), atat dupa cele 90 de minute regulamentare,…

- Formatia Arsenal Londra s-a calificat in sferturile de finala ale Ligii Campionilor, dupa ce a trecut de FC Porto, scor 4-2, la loviturile de departajare, informeaza news.ro. Arsenal a marcat prin Troussard, in minutul 41, si a egalat scorul din tur, cand portughezii s-au impus, scor 1-0.Dupa…

- Marți și miercuri vom afla ultimele echipe calificate in sferturile de finala din Champions League, faza in care au ajuns deja Real Madrid, Manchester City, Bayern Munchen și PSG. Se creioneaza un tablou de vis in Champions League, iar in aceasta saptamana vor avea loc ultimele patru confruntari retur…

- Arsenal joaca marți acasa cu FC Porto, de la ora 22:00, in returul optimilor Ligii Campionilor, live pe GSP.ro și la TV pe Digi Sport 2, Orange Sport 2 și Prima Sport 2. In tur, portughezii s-au impus cu 1-0 pe „Dragao”. Programul complet al optimilor Champions League Bijuteria lui Wenderson Galeno…

- Antrenorul echipei Arsenal, Mikel Arteta, a dat asigurari ca fanii echipei vor impinge echipa spre victorie in meciul cu FC Porto, de pe Emirates, returul din optimile de finala ale Ligii Campionilor, scrie EFE, potrivit Agerpres. "Tunarii" trebuie sa intoarca rezultatul de 1-0 cu care au pierdut…

- Manchester City, detinatoarea trofeului, s-a calificat dupa o victorie categorica in sferturile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, dupa ce a trecut de FC Copenhaga cu scorul de 3-1, pe teren propriu, in mansa secunda a optimilor de finala

- Real Madrid a reușit sa se califice in sferturile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, desi a fost tinuta in sah de RB Leipzig, scor 1-1 (0-0) pe Stadionul „Santiago Bernabeu”, in mansa secunda a optimilor de finala

- FC Porto a invins-o dramatic pe Arsenal, cu scorul de 1-0 (0-0), miercuri seara, pe stadionul ”Dragao”, in prima mansa a optimilor de finala ale Ligii Campionilor la fotbal. Brazilianul Galeno a facut diferenta, in ultimele secunde ale meciului (90+4), cu un sut la coltul lung al portii lui Raya, dupa…