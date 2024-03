Stiri pe aceeasi tema

- Echipa engleza Arsenal s-a calificat in sferturile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal dupa ce a invins-o pe FC Porto cu 4-2 la loviturile de departajare, marti seara, pe Emirates Stadium din Londra, intr-un meci in care scorul a fost de 1-0 (1-0, 1-0), atat dupa cele 90 de minute regulamentare,…

- Cotidianul Gazzetta dello Sport anunta ca presedintele clubului Napoli, Aurelio De Laurentiis, le va plati jucatorilor sai 10 milioane de euro daca se califica in sferturile de finala ale Ligii Campionilor, marti seara, cu FC Barcelona (1-1 in prima mansa), potrivit news.ro Un loc in sferturi de…

- Alte doua partide din returul optimilor de finala din Liga Campionilor la fotbal sunt programate, marți, 12 martie. Arsenal Londra, noul lider din Premier League, primește vizita ”dragonilor” de la FC Porto cu misiunea declarata de a intoarce rezultatul negativ din tur. FC Barcelona infrunta pe propriul…

- Formatia Arsenal Londra a invins, luni seara, in deplasare, cu scorul de 6-0, echipa Sheffield United, in ultimul meci din etapa a 27-a a campionatului Angliei, informeaza news.ro. In minutul 15, scorul era 3-0, iar la pauza a fost 5-0.Au marcat Odegaard ‘5, Bogle ’13 (autogol), Martinelli…

- Gruparea portugheza FC Porto a invins miercuri, pe teren propriu, scor 1-0, echipa engleza Arsenal Londra, intr-un meci din prima mansa a optimilor Ligii Campionilor, informeaza news.ro. In prima parte nu s-au consemnat multe ocazii de gol pe Dragao. Arsenal a avut posesia, dar nu a putut strapunge…

- Egipt – RD Congo 7-8, dupa loviturile de departajare, a fost in AntenaPLAY! Guinea a obtinut si ea calificarea in mod dramatic, dupa ce Bayo a marcat golul victoriei in minutul 90+8. Guineea Ecuatoriala a ratat in minutul 68 un penalty, in conditiile in care era in inferioritate numerica din minutul…

- Sporting Braga a cucerit Cupa Ligii portugheze la fotbal, dupa ce a invins formatia Estoril cu scorul de 5-4, la loviturile de departajare, sambata seara, in finala desfasurata la Leiria si in care scorul a fost egal, 1-1, la finalul celor 90 de minute regulamentare, anunța Agerpres.Braga si-a trecut…

- Antrenorul portughez Jose Mourinho a fost demis astazi din postul de antrenor al echipei AS Roma, a anuntat clubul din Serie A. „AS Roma anunta ca Jose Mourinho si colaboratorii sai tehnici vor parasi clubul cu efect imediat“, a precizat gruparea „giallorossa” intr-un comunicat postat pe site-ul sau…