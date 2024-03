Stiri pe aceeasi tema

- Echipa spaniola Getafe a incheiat la egalitate vineri seara, in deplasare, scor 1-1, cu formatia Villarreal, in etapa a 25-a din la Liga, informeaza news.ro. Pe Estadio de la Ceramica, Getafe a reusit sa deschida scorul in minutul 24, prin Maksimovic, iar gazdele au egalat in minutul 56, prin Alberto…

- Formatia Bologna a invins, miercuri seara, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, echipa Fiorentina, intr-un meci contand pentru etapa a 21-a a campionatului Italiei. Golurle au fost marcate de Orsolini ’12 si Odgaard ‘90+5, conform News.ro.Bologna ocupa locul 5 in clasament, cu 42 de puncte,…

- Formatia Arsenal Londra a invins, marti, in deplasare, cu scorul de 2-1, echipa Nottingham Forrest, in etapa a XXII-a a campionatului Angliei, potrivit news.ro.Golurile echipei Arsenal au fost marcate de Gabriel Jesus, in minutul 65, si Saka, in minutul 72.Pentru Nottingham a punctat Awoniyi,…

- Dupa 8 zile de pauza, Premier League revine cu etapa 22, o runda care propune mai multe dueluri interesante, indeosebi incleștarea dintre Liverpool și Chelsea. Meciul dintre Nottingham Forest și Arsenal, programat marți, ora 21:30, deschide runda din campionatul Angliei. Partida Wolves - Manchester…

- Formatia Arsenal Londra a invins, sambata, pe teren propriu, cu scorul de 5-0, echipa Crystal Palace, intr-un meci din etapa a 21-a a campionatului Angliei. Golurile au fost marcate de Magalhaes ’11, Henderson ’37 (autogol), Trossard ’59 si Martinelli ‘90+4, ‘90+5, scrie news.ro. Sambata…

- Razvan Lucescu a devenit din nou lider in campionatul din Grecia, dupa ce PAOK a obtinut o victorie categorica. Trupa antrenorului roman a invins-o pe penultima clasata, PAS Giannina, cu scorul de 4-0. PAOK a acumulat 41 de puncte, la egalitate cu Panathinaikos, dupa 18 runde disputate. Trupa lui Razvan…

- Tottenham Hotspur a urcat pe locul 4 in Premier League dupa victoria de sambata, 2-1 acasa cu Everton, intr-un meci din etapa a 18-a.Tottenham a condus mult timp cu 2-0, dupa golurile lui Richarlison (9) si Son Heung-min (18). Andre Gomes a inscris in minutul 82 pentru Everton, care in final a avut…

- CFR Cluj are in campionat o serie de patru meciuri la rand fara victorie, pe cand, pentru FCSB, esecul cu Otelul Galati a venit dupa doua victorii consecutive. Etapa a 19 a a Superligii 2023 2024 se desfasoara sub semnul derby ului CFR Cluj FCSB. Cele doua formatii ocupa primele doua pozitii in clasament,…