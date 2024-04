Stiri pe aceeasi tema

- Utilizarea aplicatiei WhatsApp in activitatile de serviciu reprezinta o infractiune, pentru ca orice transmitere de date, poze, documente sau contracte devin proprietatea Meta si, deci, nu mai sunt proprietatea utilizatorilor, a atentionat, joi, presedintele InfoCons Sorin Mierlea, citat de Agerpres.…

- Catalin Cirstoiu susține, in prima sa declarație dupa anunțul șefilor coaliției ca nu mai este candidatul comun pentru Primaria Capitalei, ca nu a luat decizia de face un pas inapoi ”pentru ca un medic nu abandoneaza niciodata” si deoarece, ”in fond, decizia politica trebuie sa revina liderilor politici”.…

- Oamenii dintr-un sat au inceput sa-și imparta terenurile publice dupa ce un politician le-a spus ca le da pamant gratis. The post Oamenii dintr-un sat au inceput sa-și imparta terenurile publice appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, legea prin care soferii de mopede si motociclete nu vor mai fi obligati sa detina triunghiuri reflectorizante, trusa de prim-ajutor si extinctor. Actul normativ promulgat de catre seful statului are ca obiect de reglementare completarea art. 8 din ordonanta…

- Regele Charles va fi mai singur ca niciodata in acest an de Paște. Regele Charles urmeaza sa participe la o slujba in duminica Paștelui, ca parte a primei sale apariții publice de cand a fost diagnosticat cu cancer. Totuși, acesta va fi in acest an mai singur ca niciodata. Prințesa și Prințul de Wales…

- Donald Trump a autorizat in 2019, la doi ani de la preluarea mandatului de presedinte al SUA, Agentia Centrala de Informatii (CIA) sa lanseze o campanie clandestina pe retelele sociale din China cu scopul de a intoarce opinia publica din China impotriva propriului guvern, au dezvaluit pentru Reuters…

- Regele Charles a facut sambata seara prima declaratie de cand a fost diagnosticat cu cancer, folosindu-se de acest prilej pentru a multumi „din suflet” publicului pentru „mangaierea si incurajarea” sa, relateaza SkyNews potrivit News.ro. Intr-un mesaj transmis de la Sandringham, in Norfolk, Regele Charles…