- Razboi in Ucraina, ziua 806. Ambasadorii statelor UE au ajuns la un acord de principiu pentru ca veniturile rezultate din activele rusesti inghetate in urma sanctiunilor impuse Rusiei dupa invazia din Ucraina sa fie folosit pentru finantarea ajutorului mi

- O operațiune de salvare a trei cetațeni ucraineni este in curs in Munții Maramureșului. Autoritațile au fost alarmate de unul dintre ucraineni, de 27 de ani, care a transmis ca alți doi, de 45 și 46 de ani, sunt in hipotermie și nu mai pot continua drumul.

- Salvamontistii din Maramures au recuperat doi ucraineni, dupa o noapte intreaga de cautari. Tineri le-au spus echipelor de cautare ca sunt de trei zile si trei nopti pe drum, in zona zapada fiind mare, iar temperaturile dificile.

- Comisia de ancheta creata de Consiliul ONU pentru Drepturile Omului dupa declansarea invaziei Rusiei in Ucraina a gasit noi probe ca autoritatile ruse au comis crime de razboi. Anchetatorii descriu ''tratamentele groaznice'', inclusiv batai si violuri, aplicate prizonierilor de razboi ucraineni in mai…

- Autoritațile ucrainene susțin ca au identificat 511 persoane suspectate de crime de razboi de la invazia Rusiei, din februarie 2022. S-au pronunțat 81 de condamnari, a declarat joi, la Kiev, procurorul general al Ucrainei, Andriy Kostin, noteazaMediafax. Informațiile au fost facute publice de catre…

- Caz șocant in Munții Maramureșului. Un tanar din Ucraina a fost gasit mort, dupa ce barbații cu care a ajuns in Romania l-au abandonat. Acesta ar fi primit ordin de incorporare și a decis sa fuga din țara. Baiatul a murit din cauza frigului și temperaturilor foarte scazute.

- Salvamontistii si politistii de frontiera romani au recuperat din Muntii Maramuresului doi cetateni ucraineni, iar un al treilea a murit inghețat, conform Salvamont Maramures. Apelul a venit prin 112 de la soția unuia dintre fugari. Acesta a plecat de marți dimineața de acasa in urma primirii ordinului…

O noua actiune in derulare a SPJ Salvamont Maramures in M-tii Maramuresului, zona de frontiera cu Ucraina.