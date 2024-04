Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Cirstoiu susține, in prima sa declarație dupa anunțul șefilor coaliției ca nu mai este candidatul comun pentru Primaria Capitalei, ca nu a luat decizia de face un pas inapoi ”pentru ca un medic nu abandoneaza niciodata” si deoarece, ”in fond, decizia politica trebuie sa revina liderilor politici”.…

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat marți, 23 aprilie, dupa negocierile privind candidații la Primaria Capitalei, purtate timp de 14 ore, pana in noaptea de luni spre marți, in urma carora Catalin Cirstoiu a fost retras, ca Sebastian Burduja „este foarte bine pregatit profesional, are viziune…

- Cristian Popescu Piedone, candidatul PUSL pentru Primaria Capitalei, catalogheaza decizia coaliției PSD-PNL de retragere a susținerii pentru candidatura doctorului Catalin Cirstoiu „o tradare a electoratului” și „un blat politic prin care il susțin pe Nicușor Dan” in dauna sa. Actualul primar de la…

- PSD și PNL au decis sa candideze separat la Primaria Capitalei, renuntand astfel la candidatura lui Catalin Cirstoiu dupa 14 ore de negocieri si dupa ce Cirsoiu s-a aflat luni timp de peste cinci ore la Palatul Victoria, pentru discutii. Ca urmare a acestei decizii, Gabriela Firea si Sebastian Burduja…

- Atat primarul general in funcție, Nicușor Dan, cat și contracandidatul sau, primarul sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, considera ca un alt candidat al alianței PSD-PNL desemnat acum, nu are șanse și nici timp sa mai urce in procente. Nicușor Dan a declarat la Digi 24 ca orice nou candidat ar intra…

- Daca duminica viitoare are avea loc alegeri locale, 46,1% dintre bucuresteni ar vota cu actualul primar general, 41,1% cu Cristian Popescu Piedone, iar 10,01% cu Catalin Cirstoiu, reiese dintr-un sondaj de opinie realizat la comanda candidatului independent la Primaria Capitalei, Nicusor Dan. Daca duminica…

- Alexandru Panișoara de la Partidul Ecologist Roman a depus o plangere penala impotriva medicului Catalin Cirstoiu, candidatul comun la PSD-PNL la Primaria Capitalei. Este o sesizare facuta de Alexandru Panișoara care a intrat in lupta pentru Primaria Capitalei ca reprezentat al formațiunii PER (Partidul…

- Actualul primar al Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone a anunțat oficial duminica intrarea sa in cursa pentru alegerile de la Primaria Generala a Capitalei din partea Partidului Umanist Social Liberal. De asemenea, fiul sau, Vlad Popescu Piedone, va candida la Primaria Sectorului 5. Piedone va candida…