- Gloria Bistrița, liderul Seriei a IX-a, din Liga a 3-a, a caștigat in stil italian, 1-0 (1-0), disputa de pe „Pielarul”, cu CSU Alba Iulia, meci contand pentru etapa a 4-a. Fara a impresiona, gruparea condusa de Adrian Falub a cucerit 3 puncte prețioase, dar nu a convins. De partea cealalta, universitarii…

- CS Universitar Alba Iulia a suferit o noua infrangere, pierzand in deplasare cu ACS Mediaș, scor 0-2 (0-1), in fapt al treilea eșec succesiv al formației din Cetatea Marii Uniri, care dezamagește in aceasta faza a competiției. Vizitatorii au inceput mai bine partida și au fost mult mai periculoși, avand…

- Fericire mare pentru CS Universitar Alba Iulia, care, la al doilea an in eșalonul terț, reușește sa se califice in play-off, provocand o deziluzie profunda pentru concitadinii de la CSM Unirea Alba Iulia. Formația lui Bruno Vienescu a invins liderul Gloria Bistrița-Nasaud, echipa lui Falub fiind la…

- CSU Alba Iulia a caștigat meritat prima confruntare externa din 2024, 3-0 (0-0) cu Viitorul Cluj, „lanterna roșie” a Seriei a IX-a din eșalonul terț. Succesul din penultima etapa a sezonului regular aduce 3 puncte prețioase in contul universitarilor, care aveau nevoie ca de aer de aceasta victorie pentru…

- CS Universitar Alba Iulia a remizat, scor 1-1 (1-1), in penultima repetiție inaintea startului sezonului, in jocul cu ACS Mediaș, colega in Seria 9. Vizitatorii au punctat primii prin reușita lui Gilyen (24, 26), iar medieșenii au regalat prin A. Dumitru (34). Studenții au avut parte de un test extrem…

- Amical tensionat intre Industria Galda de Jos și CS Universitar Alba Iulia, incheiat cu victoria oaspeților, scor 3-2 (1-1). Studenții au bifat cea de-a patra victorie consecutiva, iar formația lui Himcinschi a inregistrat primul insucces. „Alb-albaștrii” au condus de fiecare data prin reușitele semnate…

- CSU Alba Iulia a caștigat un nou meci de verificare, in deplasare cu SSU Poli Timișoara, fosta divizionara secunda (locul secund in Seria a VIII-a), scor 3-1 (2-1). In prima repriza, „alb-albaștrii” au profitat de doua erori din defesiva adversa și au punctat prin Gilyen (29) și Pintea (39) scorul pauzei…