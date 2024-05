Cât mai costă să mergi în camping în Europa în 2024. Lista prețurilor din toate țările bătrânului continent Pentru cei pasionați de calatoriile in aer liber, informațiile privind costurile de camping in Europa in 2024 pot fi de ajutor in alegerea unei destinații potrivite pentru petrecerea vacanței.De aceea, o platforma germana specializata in calatorii și rezervari a facut un studiu cu privire la prețurile din acest an necesare pentru o noapte de camping, iar Romania este printre cele mai ieftine, cu un preț mediu pe noapte de doar 17,23 euro.Conform studiului, prețul s-a majorat ușor fața de anii trecuți. In 2022, un roman platea 15,42 euro pe noapte, in timp ce anul trecut prețul era de 15,63 euro… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

