Echipa condusa de Alexandru Pelici se distreaza in play-out, „alb-negrii” repurtand cea de-a șasea ictorie la rand, una la o diferența confortabila, in prima runda a returului. CSM Unirea Alba Iulia, singura din Seria a IX-a imbatabila in acest an, are 9 jocuri in 2024 in care nu a pierdut, dintre care și-a adjudecat 8! […] The post „Alb-negrii”, la cea de-a șasea victorie consecutiva in play-out: Viitorul Cluj – CSM Unirea Alba Iulia 0-3 (0-1) first appeared on Alba Iulia Info .