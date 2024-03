Localnicii dintr-un sat din Argeș au inceput sa iși imparta terenul care aparține domeniului public și le-au delimitat le cele pe care le vor dupa ce un politician le-a spus ca le da pamant gratis. Politicianul ar urma sa candideze la alegerile locale și le-a facut promisiunea cetațenilor localitații foarte sarace ca vor primi terenuri. […] The post VIDEO. Dupa ce un politician local le-a promis pamant gratis, oamenii dintr-un sat au inceput sa-si imparta terenurile publice appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .