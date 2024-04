Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a subliniat in contextul grevei generale de la Poșta Romanilor, ca directorul general al Poștei Romane, Valentin Ștefan, va pleca din funcție in cazul in care vor intarzia pensiile.

- Premierul Marcel Ciolacu spune ca a discutat luni seara atat cu ministrul PSD al Digitalizarii, Bogdan Ivan, cat și cu directorul general al Poștei, Valentin Ștefan (PNL) carora le-a transmis sa rezolve problema cat se poate de repede. „In cazul in care, Doamne ferește, nu ajung pensiile la destinație…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat marți, 2 aprilie, ca a discutat cu ministrul Digitalizarii, Bogdan Ivan, și cu directorul Poștei Romane, Valentin Ștefan, și ca le-a cerut sa rezolve rapid problema poștașilor.„Am avut o discuție cu domnul ministru (n.red. al Digitalizarii, Bogdan Ivan - PSD) și aseara,…

- Sindicatului Lucratorilor Postali din Romania a decis sa declanșeze conflictul colectiv de munca sub forma unei greve generale incepand de luni, 1 aprilie. Compania de stat Poșta Romana a catalogat conflictul de munca drept artificial și a dat asigurari celor doua milioane de pensionari ca nu vor fi…

- Premierul Marcel Ciolacu a dat asigurari ca Guvernul are un plan ca Romania sa adere și cu granița terestra la spațiul Schengen pana la sfarșitul anului. Premierul Marcel Ciolacu a declarat, vineri, la inaugurarea noului terminal al Aeroportului Timisoara, ca da asigurari ca ca avem un plan pentru…

- Valentin Ștefan, directorul general al Poștei Romane, trebuie sa prezinte un raport ministrului Digitalizarii, Bogdan Ivan, dupa ce s-a deplasat zilele trecute in China și ar fi semnat un acord periculos pentru Romania cu poșta din statul asiatic, conform informațiilor Libertatea. Ministrul Ivan l-a…

- Ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Bogdan Ivan, spune ca managementul Postei Romane "a ramas oarecum surd" la doleantele exprimate de sindicalisti si ca exista un blocaj in companie, pe care a incercat sa il rezolve prin mediere. The post NEINȚELEGERI Blocaj la Poșta Romana, directorul…

- Sindicalistii protesteaza la Romexpo, unde se desfasoara Congresul PPE. Ei vor sa atraga atentia liderilor politici europeni asupra a ceea ce ei numesc practici anti-sindicale din ultima perioada ale directorului general al Postei Romane, Valentin Stefan. Potrivit unui comunicat al federatiei sindicale,…