- Premierul a afirmat dupa sedinta conducerii PSD ca a avut o discutie privind greva postasilor cu directorul companiei Posta Romana, in care i-a cerut sa rezolve situatia rapid. ”Am avut o discutie cu domnul ministru si aseara, am avut o discutie si cu directorul ( Postei Romane, nr). Eu le-am spus…

- Sindicatul Lucratorilor Postali a declansat de luni greva generala, iar reprezentantii sindicalistilor au participat la o sedinta de sase ore cu oficialii Ministerului Cercetarii si cu managementul companiei. Pana acum nu s-a ajuns la niciun acord, iar penșiile romanilor sunt in pericol, varstnicii…

- Valentin Ștefan, directorul general al Poștei Romane, trebuie sa prezinte un raport ministrului Digitalizarii, Bogdan Ivan, dupa ce s-a deplasat zilele trecute in China și ar fi semnat un acord periculos pentru Romania cu poșta din statul asiatic, conform informațiilor Libertatea. Ministrul Ivan l-a…