Infertilitatea nu e o boală, ci efectul unor boli Infertilitatea nu este o boala, ci efectul unor boli, atat in cazul femeilor cat și al barbaților, avertizeaza Andreas Vythoukkas, medic specialist obstetrica- ginecologie cu competența in infertilitate In țara noastra, un cuplu din cinci are probleme de infertilitate, potrivit datelor Asociației de reproducere umana din Romania. Principala cauza infertilitaii la femei este varsta, iar […] The post Infertilitatea nu e o boala, ci efectul unor boli appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

