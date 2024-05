Stiri pe aceeasi tema

- Premierul social-democrat slovac Robert Fico a fost ranit in abdomen prin impuscare miercuri, in plina strada, dupa o reuniune guvernamentala desfasurata in afara capitalei Bratislava, in orasul Handlova. Un suspect in varsta de 71 de ani a fost arestat la fata locului, potrivit presei locale. Acesta…

- Starea premierului slovac Robert Fico este „extraordinar de grava” dupa ce a fost impușcat de cinci ori. Anunțul a fost facut miercuri seara de ministrul slovac al Apararii, Robert Kalinak. Fico a fost impușcat in abdomen in timpul unui eveniment public. Guvernul slovac a organizat o conferința de presa…

- Atacul comis miercuri impotriva premierului Robert Fico a fost calificat de autoritatile de la Bratislava drept un asasinat motivat politic, conform TASR, potrivit agerpres.ro. Atacul comis impotriva premierului Robert Fico a fost clasificat drept asasinat, autorul tragand cinci focuri de arma, a anuntat…

- Atacul comis miercuri impotriva premierului Robert Fico a fost calificat de autoritatile de la Bratislava drept un asasinat motivat politic, conform TASR. Atacul a fost clasificat drept asasinat, autorul tragand cinci focuri de arma, a anuntat ministrul de interne Matus Sutaj Estok, dand asigurari ca…

- Pe rețelele de socializare circula o inregistrare video in care scriitorul Juraj Cintula, cel care l-a impușcat, miercuri, pe prim-ministrul slovac Robert Fico marturiseste care a fost motivul care l-a determinat sa il asasineze pe seful guvernului.

- Presa slovaca scrie ca autorul tentativei de asasinat a premierului slovac Robert Fico, miercuri, dupa o reuniune guvernamentala in afara capitalei Bratislava, in orasul Handlova,... The post (Video) Autorul tentativei de asasinat a premierului Fico este Juraj C, un scriitor de 71 de ani appeared first…

- Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a "condamnat categoric" atentatul la viața premierului slovac Robert Fico și a declarat ca incidentul "submineaza democrația europeana"."Condamn categoric atacul asupra premierului Robert Fico.

- Presedintele Klaus Iohannis a reacționat, miercuri, dupa ce prim-ministrul slovac Robert Fico a fost impușcat și a condamnat „astfel de acte extremiste care ameninta valorile noastre europene fundamentale”. Și premierul Marcel Ciolacu se declara șocat de atacul asupra lui Fico și susține ca „autorii…