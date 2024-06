Monica Niculescu și Cristina Bucșa, start lansat la Roland Garros 2024 Monica Niculescu și Cristina Bucșa iși continua perioada excelenta din ultima vreme și a bifat, vineri dupa masa, un prin succes și pe tablou principal de dublu al turneului de la Roland Garros. Cele doua au trecut in minimu de seturi de perechea Davis/Santamaria, scor 6-2, 6-1, intr-o ora și 18 minute. Partida a fost una fara istoric, dat fiind faptul ca Monica și Cristina le-au fost net superioare adversarelor in aproape fiecare minut petrecut pe zgura de la Paris. Dupa ce a cedat doar doua game-uri in primul act, cuplul romano-iberic a caștigat la unu actul secund și a inchis meciul faar probleme.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

