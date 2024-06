Din fericire toți cei aflați in autocar au reușit sa fuga la timp, astfel ca nu au existat victime. Potrivit ISU Alba, la fața locului a fost trimis un alt autocare care-i va transporta pe copii in Hunedoara, acolo unde voiau sa ajunga. Autocar in flacari pe A10 in Alba. 40 de copii și 6 adulți se aflau in el Pompierii vor incerca acum sa afle din ce cauza a luat foc autocarul, deși cel mai probabil este vorba despre o defecțiune tehnica. ”Detasamentul de pompieri Alba Iulia a fost solicitat sa intervina pentru localizarea si stingerea unui incendiu izbucnit la un autocar pe autostrada A10, intre…