Starea premierului slovac Robert Fico este „extraordinar de grava" dupa ce a fost impușcat de cinci ori. Anunțul a fost facut miercuri seara de ministrul slovac al Apararii, Robert Kalinak. Fico a fost impușcat in abdomen in timpul unui eveniment public. Guvernul slovac a organizat o conferința de presa pentru a oferii detalii despre atacul […]