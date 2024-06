Stiri pe aceeasi tema

- Politia suedeza a retinut mai multe persoane si a izolat o zona importanta din Stockholm dupa ce o patrula a auzit presupuse focuri de arma in apropierea ambasadei Israelului, relateaza Reuters.

- Activista ecologista Greta Thunberg a fost amendata in tara ei natala, Suedia, pentru nerespectarea ordinelor Politiei dupa ce a blocat o intrare in Parlament in doua randuri in luna martie, a transmis miercuri tribunalul districtual din Stockholm, informeaza Agerpres, care preia Reuters.Greta Thunberg…

- Un diplomat rus a facut anunțul! Rusia va trebui sa-si mareasca arsenalul de rachete pentru a descuraja Occidentul, in contextul in care Moscova este acum in confruntare deschisa cu SUA si aliatii lor, a declarat, luni, un diplomat rus, relateaza Reuters . Invazia lui Vladimir Putin din 2022 din Ucraina…

- Israelul va raspunde Iranului pentru atacul efectuat de acesta sambata noaptea, cu peste 300 de drone și rachete, a declarat ieri șeful Statului Major al Armatei israeliene, relateaza Reuters, citat de Rador Radio Romania.

- Suedia si Italia il sustin pe premierul olandez Mark Rutte ca viitor secretar general al Alianței Nord-Atlantice (NATO), informeaza joi, 4 aprilie, Agerpres, citand agentiile internationale de presa.Premierul suedez Ulf Kristersson a justificat decizia guvernului de la Stockholm, declarand ca Rutte…

- „Nu conteaza cine vrea sa ne intimideze sau cat de mult, nu conteaza cine vrea sa ne zdrobeasca sau cat, voința noastra sau conștiința noastra. Nimeni nu a reușit vreodata sa faca așa ceva in istorie. Nu a funcționat astazi și nu va funcționa in viitor.Aceasta... ne permite sa consolidam societatea,…

