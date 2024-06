Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump este "mai accesibil decat vrem sa recunoastem", a declarat actorul american de origine romana Sebastian Stan dupa ce a analizat in cele mai mici detalii anii de tinerete petrecuti de acesta la New York, cu scopul de a se documenta pentru rolul interpretat in filmul "The Apprentice", informeaza…

- Fostul avocat al lui Donald Trump, Michael Cohen, a declarat in fata unei instante din New York ca a conspirat cu fostul sau sef pentru a musamaliza informatii care ar fi putut afecta campania electorala a lui Trump din 2016, informeaza Rador Radio Romania.

- Un avion al armatei americane a aterizat in capitala haitiana, Port-au-Prince - prima aeronava care ajunge aici de cand aeroportul international a fost inchis la 4 martie, din cauza atacurilor bandelor criminale, relateaza BBC preluat de Rador Radio Romania.

- Donald Trump a devenit ținta unor comentarii ironice pe rețelele sociale dupa ce a adormit la primul termen al procesului sau, care a inceput, luni, la New York. Jurnaliști prezenți in sala de judecata au povestit ca fostul președinte al SUA a ațipit de mai multe ori imediat dupa ce a inceput procesul,…

- Fostul președinte republican Donald Trump a afirmat luni, 8 aprilie, ca doreste sa lase mana libera statelor americane pentru a legifera cu privire la avort, parand sa respinga o interdictie la nivel national in aceasta chestiune, aflata in centrul campaniei pentru alegerile din noiembrie, scrie Agerpres…

- Barack Obama, Bill Clinton și Joe Biden au strans 26 de milioane de dolari, o suma record, la un eveniment de campanie organizat la New York, unde Donald Trump a venit sa-si promoveze candidatura la Casa Alba in cu totul alt registru, relateaza agenția France-Presse, citata de news.ro.Joe Biden si predecesorii…

- Fostul presedinte republican al SUA, Donald Trump, a obtinut luni la Curtea de Apel din New York reducerea la 175 de milioane de dolari, de la 454 de milioane, a cautiunii pe care trebuie s-o plateasca in urma condamnarii sale intr-un proces civil pentru frauda financiara.

- Europa așteapta ceea ce ar putea fi a doua era a lui Donald Trump. Candidatul republican la Casa Alba se afla cu cinci puncte inaintea președintelui Joe Biden in sondaje, iar la alegerile din noiembrie pare probabil sa caștige in colegiile electorale cheie. Și chiar daca in Europa vorbim acum doar…