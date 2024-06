Contactul cu singura sondă trimisă de oameni la planeta Venus, pierdut Agenția spațiala japoneza a anunțat ca a pierdut contactul cu nava sa spațiala Akatsuki, singura sonda care studiaza planeta Venus. Akatsuki este misiunea Japoniei dedicata studierii climei lui Venus și in prezent este singura sonda care studiaza planeta Venus. Lansata in 2010, nava spațiala de 300 de milioane de dolari a avut un inceput dificil, nereușind sa intre pe orbita din cauza unei defe Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii de știința din Marea Britanie au descoperit o noua planeta, denumita Gliese 12b, care ar putea susține viața și care „nu se afla atat de departe de Terra”, transmite Sky News, citat de digi24.ro .

- Lansarea misiunii spațiale Shenzhou 18 este programata pentru data de 25 Aprilie, ora 20:59. Echipajul va fi alcatuit din Ye Guangfu – comandant, Li Cong și Li Guangsu, a anunțat Li Xiqiang, purtator de cuvant al Programului spațial cu om la bord. Ye Guangfu a fost mebru al echipajului misiunii spațiale…

- Agenția spațiala americana (NASA) a anunțat ca sonda Voyager-1 trimite din nou informații catre Pamant, dupa luni de zile in care s-a confruntat cu probleme la sistemul de comunicații, informeaza marți, 23 aprilie, BBC.Sonda spațiala a NASA, care are o vechime de 46 de ani, este in prezent cel mai indepartat…

- PLANETA… De Ziua Pamantului, Agenția pentru Protecția Mediului (APM) organizeaza activitați educative in școlile din județul Vaslui. De asemenea, reprezentanții, impreuna cu voluntari din cadrul instituției, elevi și cadre didactie vor participa la acțiuni de ecologizare. “Incurajam populația sa participe…

- Taylor Swift a devenit miliardara. Artista se afla in prezent in topul celor mai bogate persoane de pe planeta. Potrivit Forbes, cantareața americana este singurul muzician care a caștigat mai mult de 1 miliard de dolari numai din cantecele și interpretarile sale.

- Autoritatile sanitare japoneze au inspectat duminica o a doua unitate de productie a Kobayashi Pharmaceutical, in vestul Japoniei, dupa ce compania a raportat cinci decese posibil legate de suplimente alimentare, a spus un oficial citat de Reuters, informeaza News.ro. Inspectia din prefectura Wakayama…

- Agentia spatiala japoneza (JAXA) a anuntat marti ca va incerca sa reactiveze sonda selenara SLIM, plasata in stare de hibernare de la inceputul lunii martie, pe parcursul celei de-a doua nopti petrecute pe Luna, dupa ce a supravietuit celei dintai, transmite AFP, citata de Agerpres.

- Mai mulți angajați din sistemul social din Moldova susțin ca, au fost eliberați din funcții, odata cu implementarea reformei Guvernului Recean „Restart”, „sub pretextul negasirii competențelor profesionale ale acestora și neavand coloritul necesar”. Mai mult, aceștia afirma ca „au fost dați afara oameni…