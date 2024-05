Stiri pe aceeasi tema

- Refacerea prim-ministrului slovac Robert Fico, ranit cu focuri de arma, "va dura extrem de mult", a declarat miercuri vicepremierul Robert Kalinak, in timp ce spitalul a calificat starea de sanatate a lui Fico drept "satisfacatoare", informeaza AFP, potrivit Agerpres.Atacul a avut loc in timp ce…

- Starea de sanatate a premierului slovac Robert Fico este in „usoara ameliorare”, a anuntat vineri spitalul unde este internat premierul. Robert Fico a fost ranit de patru gloante miercurea trecuta, intr-o tentativa de asasinat.

- Starea de sanatate a premierului slovac Robert Fico nu permite deocamdata transportarea sa in capitala Bratislava. Acest lucru a fost anunțat de ministrul slovac al Apararii, Robert Kaliniak, care a adaugat ca s-a discutat problema transferului lui Fico de la Spitalul Roosevelt din Banska Bystrica la…

- Pronosticul privind starea de sanatate a premierului slovac Robert Fico dupa tentativa de asasinat „este pozitiv”, a anuntat sambata ministrului slovac al sanatatii, informeaza agentiile de presa internationale.

- Starea de sanatate a premierului slovac Robert Fico este in continuare grava si capacitatea sa de comunicare este limitata dupa ce a fost miercuri tinta unei tentative de asasinat, a anuntat joi guvernul slovac de la spitalul unde Fico este internat, relateaza agentia EFE, potrivit Agerpres.Vicepremierul…

- Starea premierului slovac Robert Fico este „extraordinar de grava” dupa ce a fost impușcat de cinci ori. Anunțul a fost facut miercuri seara de ministrul slovac al Apararii, Robert Kalinak. Fico a fost impușcat in abdomen in timpul unui eveniment public. Guvernul slovac a organizat o conferința de presa…

- Premierul Slovaciei, Robert Fico, a fost impușcat dupa o ședința de guvern in orașul Handlova. Acest accident tragic a marcat o lume intreaga și despre acesta au discutat și Klaus Iohannis și Marcel Ciolacu. Ce reacție au avut dupa cele intamplate. Premierul Slovaciei a fost impușcat In urma unei ședințe…

- Premierul slovac Robert Fico, in varsta de 59 de ani, a fost ranit intr-un atac armat, in urma unei sedinte de Guvern, miercuri, la Handlova, in regiunea Trencin, potrivit agentiei TASR, relateaza Reuters.