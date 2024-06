Stiri pe aceeasi tema

- Epidemia drogurilor puternice crește galopant, iar populația este speriata din cauza riscurilor ridicate de explozii sau incendii care se pot declanșa din cauza amestecarii materiilor prime.Autoritatile olandeze au descoperit in 2023 in tara un numar record de laboratoare de producere ilegala a drogurilor,…

- Vaticanul face reguli pentru stabilirea autenticitații miracolelorSe pare ca in ultimii ani tot mai mulți indivizi pretind ca au fost martori sau au filmat presupuse minuni și totul a luat amploare din cauza rețelelor de socializare. Preoții din Vatican vor sa afle daca informațiile care apar despre…

- Metoda apelurilor pierdute este escrocheria care face ravagii in o mulțime de țari ale lumii, inclusiv in Romania și va poate lasa rapid fara bani. Spre deosebire de alte trucuri la care au apelat in trecut infractorii, de data aceasta, nici macar nu este nevoie sa raspunzi la apel. Autoritațile au…

- Poliția de Frontiera a venit cu mai multe explicații, dupa noile reguli impuse la Aeroportul Chișinau, care au starnit un adevarat haos in fața aerogarii. „Masurile luate sunt necesare inclusiv in contextul creșterii numarului de alerte false cu bomba, precum și din cauza folosirii terminalului aeroportuar…

- "Sunt convocati (expertii tehnici, n.r.). IGSU ii preia si ii duce la un elicopter, care e in asteptare. Este posibil sa fi decolat deja, ca sa ajunga rapid acolo si sa poata sa ia o decizie pe lumina zilei. Nu vrem sa ajungem noaptea. Vrem sa vada situatia si de sus, iar apoi sa vedem ce recomandari…

- Regulamentul privind serviciile digitale (DSA) este un act legislativ european care a devenit obligatoriu in toate statele-membre ale Uniunii Europene (UE) din 17 februarie 2024 si vizeaza activitatea furnizorilor de servicii intermediare, inclusiv a platformelor online (magazinele online - marketplace),…

- Concursul pentru funcția de Procuror General nu va mai putea fi desfașurat un singur candidat, noteaza Noi.md. Consiliul Superior al Procurorilor a elaborat un proiect de hotarire prin care se propune modificarea și completarea Regulamentului privind modul de organizare și desfașurare a concursului…

- Fumatorii de țigari electronice nu mai au voie sa le foloseasca in interior. Va fi interzis fumatul in toate spațiile publice inchise, la munca, in mijloacele de transport in comun sau la locurile de joaca.