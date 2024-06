Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta seara are loc marea finala „Romanii au talent”, sezonul cu numarul 14. Unsprezece concurenți s-au calificat in ultima etapa a show-ului de divertisment. Printre aceștia se numara și ansamblul din țara noastra „Hecenii”, care poate cuceri marele premiu de 120 mii euro.

- Finala „Romanii au talent” 2024 are loc diseara, de la 20.30, la Pro TV. 11 concurenți au pregatit momente de neuitat și vor sa-i impresioneze pe jurați și pe telespectatorii emisiunii. Finaliștii vor putea fi votați de catre telespectatori, iar marele premiu ii va aduce caștigatorului suma de 120.000…

- S-a remarcat la strana bisericii, iar vocea a calificat-o in finala celui mai important concurs tv din istoria Romaniei! Ana Nuța, olteanca de 20 de ani studenta la in cadrul Facultații de Litere din Craiova, departamentul Arte și Media: secția de Interpretare Muzicala-Canto și

- Gabi Adrian Boitan l-a invins pe Ioan Alexandru Chirita cu 6-7 (5/7), 6-0, 6-2, sambata, in finala turneului ITF de la Bucuresti, organizat de CS North Tennis (Future Open by Samsung AI). Gabi Adrian Boitan, al patrulea favorit, s-a impus dupa doua ore si 27 de minute. Boitan (460 ATP) si Chirita (1.007…

- VIDEO: Lae Dreghici, spectacol GRANDIOS in semifinalele ”Romanii au talent”. Celebrul cascador, adrenalina și momente spectaculoase, in stilul care l-a consacrat Lae Dreghici, spectacol GRANDIOS in semifinalele ”Romanii au talent”. Celebrul cascador, adrenalina și momente spectaculoase, in stilul care…

- Mic, calculat, spectaculos, un concurent de la Romanii au talent 2024 i-a pus in mare dificultate pe jurații competiției. Andra și Smiley nu au reușit sa gaseasca un numitor comun. Care a fost, de fapt, motivul discuției in contradictoriu. La un pas de semifinale Suntem la un pas de galele live ale…

- Laurențiu Cazan, solist, compozitor și orchestrator, care a fost la un pas de a reprezenta Romania, in 1993, la Eurovision, cu piesa “Say something”, a analizat actuala ediție a concursului muzical, desfașurata in Suedia. Cu o zi inainte de marea finala, artistul și-a expus punctul de vedere, in exclusivitate…

- OSCAR 2024: „Oppenheimer”, marele caștigator desemnat duminica seara la Hollywood. Lista premiilor “Oppenheimer”, drama de trei ore despre fabricarea primei bombe atomice, in regia lui Christopher Nolan, a confirmat statutul de mare favorita castigand 7 premii Oscar, printre care si cel pentru cel mai…