Stiri pe aceeasi tema

- Cum se pregatesc romanii in așteptarea sarbatorilor de Paște și in ce masura comportamentele și nevoile acestora s-au schimbat comparativ cu studiul similar desfașurat anul trecut? Un studiu Reveal Marketing Research releva date interesante. Conform rezultatelor studiului realizat de Reveal Marketing…

- Studiu Reveal Marketing Research in parteneriat cu Up Romania despre comportamentul alimentar al romanilor Cel mai recent studiu derulat de Reveal Marketing Research in parteneriat cu Up Romania și-a propus sa identifice atitudinile și comportamentele romanilor cu privire la subiectul reducerii risipei…

- Studiu Reveal Marketing Research Cel mai recent studiu derulat de Reveal Marketing Research și-a propus sa identifice, cat, cum și de ce postesc romanii, urmarind diferențe in comportamentele și atitudinile acestora comparativ cu studiul similar derulat in apropierea Sarbatorilor Pascale din 2022.47%…

- Intr-un aviz adoptat in plenul sau din martie, Comitetul Economic și Social European (CESE) subliniaza ca energia eoliana este o componenta-cheie a tranziției ecologice, subliniind necesitatea unor rețele energetice extinse și modernizate, a unor criterii de mediu in licitații și a unor criterii cuprinzatoare…

- *Deși PNRR-ul și Comisia Europeana se ghideaza dupa principiul „nimeni nu trebuie lasat in urma”, chiar IMM-urile din Romania sunt lasate in urma, sursele de finanțare pentru mediul privat din PNRR fiind infime. *Cea mai verde și mai ieftina energie pentru IMM-uri este cea pe care nu o mai consuma pentru…

- Studiu Reveal Marketing Research Partea intai a celui mai recent studiu realizat de Reveal Marketing Research a avut ca scop explorarea valorilor și comportamentelor etice și morale ale romanilor, și a modului in care acestea se transforma și dobandesc nuanțe diferite in funcție de contextul specific…

- Romania va fi promovata a doua oara in acest an la Paris, in perioada 14 – 17 martie a.c., in cadrul targului internațional de turism „Le Salon Mondial du Tourisme”, unul dintre cele mai mari manifestari expoziționale europene de profil. Evenimentul se desfașoara la Paris Expo, Porte de Versailles,…

- Studiu ING Potrivit unui studiu realizat de Ipsos pentru ING in 7 țari, majoritatea proprietarilor de locuințe din Romania (83% dintre cei chestionați) afirma ca au luat masuri pentru imbunatațirea eficienței energetice a locuințelor in ultimii 3 ani, in special prin imbunatațirea izolației termice…