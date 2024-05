Stiri pe aceeasi tema

- Cele mai mari banci occidentale care au ramas pe piața din Rusia au platit Kremlinului taxe de peste 800 de milioane de euro anul trecut, ceea ce reprezinta o creștere de patru ori fața de nivelurile de dinainte de razboi, in pofida promisiunilor de a-și reduce la minimum expunerea pe Rusia dupa razboiul…

- Unul din trei cititori (30,6%) aloca saptamanal lecturii intre 3 si 5 ore, 15,3% intre 5 si 7 ore, iar 20,8% dedica cititului mai mult de 7 ore in fiecare saptamana. In plus, o treime din respondenti citesc sub trei ore pe saptamana, 89.6% prefera cartile tiparite iar 87% aleg sa cumpere din librarii…

- Bali, Indonezia, este una dintre cele mai populare destinații de vacanța din lume. Strazile freamata de vuietul motocicletelor și de zumzetul vesel al muzicii care se revarsa din cafenelele locale. Dar intr-o zi pe an, intreaga insula tace. Spre deosebire de multe alte culturi, hindușii balinezi nu…

- Nicusor Dan, primarul Municipiului București, a dezvaluit, la Antena 3 CNN, ce salariu net are ca edil si a vorbit despre banii pe care i-a strans in cei patru ani de mandat.l Nicusor Dan are un teren de 7.460 mp in Brasov, un autoturism Citroen din 1986 si mai multe imprumuturi, potrivit declarației…

- Doua profesoare de la scoala din comun doljeana Calopar s-au luat la bataie, cele doua fiind amendate de politisti. Reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean Dolj au anuntat, joi, ca politistii au fost sesizati prin apel 112 cu privire la faptul ca in incinta unei unitati de invatamant, din…

- Opt din zece romani (81%) prefera sa cumpere online pentru a castiga timp, peste media din Uniunea Europeana (UE), iar 70% sustin ca au achizitionat de pe Internet produse cel putin o data din strainatate, arata rezultatele unui Barometru intocmit de o co

- Familia prințesei de Wales este indignata din cauza unchiului lui Kate, Gary Goldsmith, care s-a inscris la Celebrity Big Brother. Expunerea acestuia ar putea pune in pericol o parte dintre secretele familiei regale britanice. Conform tabloidelor britanice, mama lui Kate, Carole – sora lui Gary – este…

- Dupa ce malaria a inceput sa faca victme in randul romanilor, Ministerul Apararii da peste 400.000 de milioane de lei pe vaccinuri. Vrea sa protejeze militarii de bolile infecțioase transmise de țantari. Potrivit unui anunt publicat in SEAP, marți, 20 februarie, consultat de SursaZilei, Ministerul Apararii…