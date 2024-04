Stiri pe aceeasi tema

- Romania, Argentina, Austria, Brazilia, Bulgaria, Canada, Columbia, Danemarca, Franța, Germania, Ungaria, Polonia, Portugalia, Serbia, Spania, Thailanda, Regatul Unit și Statele Unite au semnat joi o Declarație pentru eliberarea ostaticilor din Gaza, conform unui comunicat de presa al Administrației…

- O boala extrem de periculoasa din Epoca Victoriana a revenit puternic in Europa. In ultimele luni, s-au inregistrat cele mai multe cazuri din ultimii 60 de ani de tuse convulsiva, o boala infecțioasa care afecteaza plamanii și caile respiratorii. Cei mai mulți bolnavi au fost depistați in Croația, Cehia,…

- Romania s-a clasat anul trecut pe locul doi in Uniunea Europeana la floarea-soarelui din punct de vedere al productiei obtinute, dupa Franta. A pierdut prima pozitie ocupata in 2022. A fost pe primul loc ca suprafata cultivata, recolta totala situandu-se la 2,028 milioane de tone de pe o suprafata de…

- In perioada 2022-2023, datoria externa bruta Romaniei a crescut cu 17%, adica cu suma de 25 de miliarde de euro. Acest lucru inseamna ca la inceputul anului 2023 fiecare roman in viata avea o datorie facuta de stat in contul sau de 8.815 euro.Datele guvernamentale oficiale arata ca pe parcursul anului…

- Doar o femeie din cinci știe ca alcoolul este un factor de risc in privința cancerului mamar, boala care reprezinta o problema de sanatate majora in Europa, avertizeaza Organizația Mondiala a Santații (OMS). 21% dintre femei din 14 țari europene știu de legatura intre consumul de alcool și riscul de…

- Fostul președinte american Donald Trump a declarat recent ca nu va ezita sa „incurajeze” Rusia sa atace tarile NATO care nu isi respecta angajamentele financiare fata de Alianta. Iar lista este mare, pentru ca doar 10 state, printre care se numara și Romania, din cele 31 și-au platit corect cotizația,…

- Polonia vrea sa introduca controale de calitate la toate livrarile de cereale din Ucraina care tranziteaza țara, a declarat luni secretarul de stat din Ministerul polonez al Agriculturii, Michal Kolodziejczak. Anunțul vine intr-un moment in care fermierii polonezi continua protestele la scara nationala…

- 720 de europarlamentari. 7 grupuri politice și eurodeputați neafiliați. 27 de state europene. 24 de limbi oficiale. 4 zile de alegeri in statele din Uniunea Europeana. Jurnaliștii de la Politico au realizat un ghid pentru a explica scrutinul care va stabili viitorul politic al UE pentru urmatorii 5…