Stiri pe aceeasi tema

- Leeds - Norwich, meci contand pentru mansa a doua a semifinalelor din play-off-ul de promovare in Premier League, este programat, joi, 16 mai, de la ora 22:00, pe Elland Road, si va fi transmis in direct de platforma online AntenaPLAY.

- Viktor Gyokeres este intr-o forma fabuloasa si tocmai l-a egalat pe Kylian Mbappe. Atacantul suedez in varsta de 25 de ani, care este dorit de toti granzii din Premier League, a reusit o „dubla” fabuloasa in derby-ul FC Porto – Sporting, scor 2-2, care a fost LIVE VIDEO in AntenaPLAY. Starul lui Sporting…

- QPR – Leeds, scor 4-0, a putut fi urmarit in format LIVE VIDEO in AntenaPLAY. O noua partida de cosmar pentru jucatorii lui Daniel Farke, care au facut un nou pas gresit in lupta pentru promovare. In primul meci al etapei cu numarul 45 din Championship, Leeds a suferit o adevarata umilinta pe terenul…

- Leicester – Southampton a fost LIVE VIDEO in AntenaPLAY. Liderul din Championship a obtinut o victorie categorica si e tot mai aproape de revenirea in Premier League. Leicester s-a impus clar, 5-0, si a zdrobit-o pe Southampton. Fatawu a reusit un meci perfect, marcand un hat-trick si oferind si o pasa…

- Jeonbuk – Ulsan LIVE VIDEO. Jeonbuk si Ulsan se intalnesc in turul sferturilor de finala ale Ligii Campionilor Asiei. Partida se va desfasura marti, de la ora 12:00, exclusiv in AntenaPLAY. Au ramas patru echipe din vest si patru echipe din vest. In aceasta faza a competitiei se afla Jeonbuk, echipa…

- Patru meciuri din Liga Campionilor Asiei se vad live in AntenaPLAY, miercuri, incepand cu ora 11:00. Cristiano Ronaldo lupta pentru calificarea in sferturile competitiei, de la ora 20:00. In primul meci al zilei, Kofu si Ulsan se vor duela. In urma acestui meci se va stabili adversara trupei lui Dan…

- Romania – Anglia, duelul din play-off-ul Campionatelor Mondiale pe echipe din Coreea de Sud, va fi live in AntenaPLAY, de la ora 06:00. „Tricolorii” lupta pentru optimile competitiei de la Busan, competitie care ii poate duce la Jocurile Olimpice. Romania s-a calificat dramatic in play-off-ul Campionatelor…

- Meciul Benfica – Vizela, scor 6-1, a putut fi urmarit in format LIVE VIDEO in AntenaPLAY. A fost show total pe Da Luz. Gazdele au dat recital si au inscris din toate pozitiile! Bemfoca este lider in Liga Portugal. Campioana din Liga Portugal s-a distrat cu „lanterna roșie” si s-a distantat la trei puncte…