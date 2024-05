Stiri pe aceeasi tema

- Leeds United și Southampton se vor infrunta pe 26 mai, de la ora 17:00, in finala pentru promovarea in Premier League. Meciul este programat pe stadionul Wembley din Londra. Sezonul viitor din Premier League mai are o singura necunoscuta. Direct promovate au fost Leicester, favorita inca de la startul…

- Southampton – Leeds este finala playoff-ului de promovare de pe Wembley, care va fi pe 26 mai, de la ora 17:00, live pe AntenaPLAY. Southampton a castigat cu 3-0 returul semifinalei cu West Bromwich si s-a calificat in finala playoff-ului de promovare in Premier League. VIDEO Southampton – West Brom…

- Leeds a caștigat cu Norwich, scor 4-0, și s-a calificat in finala barajului de promovare in Premier League. Adversara se va decide in duelul Southampton - West Brom. Dupa 0-0 in tur, Leeds a facut spectacol in returul cu Norwich și s-a impus cu 4-0 pe teren propriu. Fanii au fost in delir, favoriții…

- Southampton - West Bromwich Albion, meci contand pentru mansa a doua a semifinalelor din play-off-ul de promovare in Premier League, este programat, vineri, 17 mai, de la ora 22:00, pe St. Mary’s Stadium, si va fi transmis in direct de platforma online AntenaPLAY.

- Leeds – Norwich 4-0 a fost in AntenaPLAY! Gazdele s-au calificat in finala play-off-ului de promovare in Premier League, de pe Wembley Stadium. A doua finalista va fi stabilita pe data de 17 mai, la duelul dintre Norwich și Southampton. Lupta pentru ultimul bilet pentru meciul de pe Wembley Stadium…

- Leeds - Norwich, meci contand pentru mansa a doua a semifinalelor din play-off-ul de promovare in Premier League, este programat, joi, 16 mai, de la ora 22:00, pe Elland Road, si va fi transmis in direct de platforma online AntenaPLAY.

- QPR – Leeds, scor 4-0, a putut fi urmarit in format LIVE VIDEO in AntenaPLAY. O noua partida de cosmar pentru jucatorii lui Daniel Farke, care au facut un nou pas gresit in lupta pentru promovare. In primul meci al etapei cu numarul 45 din Championship, Leeds a suferit o adevarata umilinta pe terenul…

- Leicester – Southampton a fost LIVE VIDEO in AntenaPLAY. Liderul din Championship a obtinut o victorie categorica si e tot mai aproape de revenirea in Premier League. Leicester s-a impus clar, 5-0, si a zdrobit-o pe Southampton. Fatawu a reusit un meci perfect, marcand un hat-trick si oferind si o pasa…