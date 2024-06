Stiri pe aceeasi tema

- Exercițiul NATO Ramstein Legacy24 a avut loc in intervalul 3-14 iunie, in poligonaul Capu Midia din Constanța, și s-a incheiat cu certificarea pregatirii pentru misiune a unui nou sistem de aparare cu rachete PATRIOT , transmite Ambasada Statelor Unite la București intr-un comunicat de presa. In urma…

- Barbatul in varsta de 34 de ani a mers la sediul ambasadei inarmat cu o sticla incendiara pe care a aruncat-o in ușa ambasadei. Trupele SRI au intervenit de urgența la fața locului in urma incidentului. Imediat dupa ce a aruncat cocktail-ul molotov, barbatul a fost imobilizat de forțele de ordine și…

- In capitala a circulat ieri un tramvai cofetarie, in interiorul caruia au avut loc activitați pentru copii. Evenimente dedicate copiilor a organizat și Agenția Naționala pentru Sport pe stadionul Arcul de Triumf din București, informeaza Rador Radio Romania.

- Republica Federala Germania, prin intermediul Ambasadei la Bucuresti, sprijina si in acest an proiectul "Sustinerea cadrelor didactice din invatamantul in limba germana din Romania" cu o suma totala de 1.133.000 de euro, informeaza misiunea diplomatica. Aceasta finantare este destinata promovarii limbii…

- Presedintele Klaus Iohannis va gazdui astazi la Palatul Cotroceni, impreuna cu presedintele Consiliului European, Charles Michel, o reuniune de lucru dedicata pregatirii viitoarei Agende Strategice a Uniunii, informeaza Rador Radio Romania. La intalnire vor mai participa premierii Belgiei, Alexander…

- Romania va incepe pentru prima data sa elibereze vize Schengen pentru cetațenii ruși incepand cu data de 31 martie. Cererea poate fi inaintata la toate consulatele țarii de pe teritoriul Rusiei, s-a comunicat pentru TASS la Ambasada Romaniei de la Moscova, confirmandu-se faptul ca s-au primit clarificari…

- 27 martie 2024 Comunicat de presaParticiparea ministrului afacerilor externe, Luminita Odobescu, la deschiderea oficiala a Misiunii economice si comerciale a Francofoniei in Europa Centrala si de Est Ministrul afacerilor externe, Luminita Odobescu, a participat miercuri, 27 martie 2024, la deschiderea…