- Preturile petrolului se tranzactioneaza aproape de 80 de dolari pe baril, sub ceea ce au nevoie multi membri OPEC+ pentru a-si echilibra bugetul. Ingrijorarile legate de cresterea lenta a cererii in China, principalul importator de petrol, au afectat preturile, alaturi de cresterea stocurilor de petrol…

- Ministerul de Interne anunta, sambata, ca portalul a fost accesat de peste 8,8 milioane de ori si au fost create peste 458.000 de conturi. ”Platforma pentru recrutare a devenit extrem de populara, cu peste 1,8 milioane de accesari. Toate informatiile despre concursurile din cadrul ministerului sunt…

- Radu Dudau a atras atentia asupra tendintelor de electrificare in numeroase sectoare ale industriei, inclusiv in zona casnica sau transportul rutier, ceea ce va duce la o crestere a consumului de energie electrica „Toate statele membre trebuie sa-si faca niste planuri nationale pentru Fondul social…

- ”In perioada ianuarie – martie 2024, datoria externa totala a crescut cu 7,643 miliarde euro, pana la 177,726 miliarde euro. In structura: datoria externa pe termen lung a insumat 129,063 miliarde euro la 31 martie 2024 (72,6% din totalul datoriei externe), in crestere cu 6% fata de 31 decembrie 2023;…

- Se ofera o prima generoasa pentru fiecare angajat in parte in cadrul unei companii. Cine poate sa primeasca banii? Compania de stat Transelectrica este cea aflata in centrul discuțiilor. Aceasta a fost subiectul unui raport dur al Curții de Conturi, care a evidențiat o serie de practici financiare discutabile…

- Aproximativ 1,8 milioane de pensionari din Romania nu vor beneficia de nicio majorare a pensiei in urma ajustarilor efectuate conform noii formule prevazute in legea pensiilor. Cu alte cuvinte, in septembrie 2024, aproape doua milioane de romani vor observa ca pensiile lor raman neschimbate. Aceasta…

- ”In luna ianuarie 2024, datoria externa totala a crescut cu 4,314 miliarde euro, pana la 173,126 miliarde euro. In structura: datoria externa pe termen lung a insumat 125,244 miliarde euro la 31 ianuarie 2024 (72,3% din totalul datoriei externe), in crestere cu 3,4% fata de 31 decembrie 2023; datoria…

- ”Principalele resurse de energie primara, in perioada 1.I-31.I.2024, au totalizat 2.648.500 tone echivalent petrol (tep), in scadere cu 39.000 tep fata de aceeasi perioada a anului precedent. Productia interna a insumat 1.518.900 tep, in scadere cu 47.000 tep (-3%) fata de perioada 1.I-31.I.2023, iar…