Stiri pe aceeasi tema

- Victor Cornea si chinezul Zhizhen Zhang s-au calificat, marti, in sferturile de finala ale probei de dublu din cadrul turneului de la Stuttgart (ATP). Cei doi s-au impus cu scorul de 6-1, 6-3 in fata cuplului Dustin Brown (Jamaica)/Sebastian Ofner (Austria), doar 41 de minute de joc. Cornea si Zhang…

- Perechea romano-ucraineana Gabriela Ruse/Marta Kostyuk s-a calificat marti in sferturile de finala ale turneului de la Roland Garros. Romanca a mai fost in aceasta faza la US Open 2021, Roland Garros 2022 și Australian Open 2023. Gabriela Ruse (26 de ani) și Marta Kostyuk (21 de ani) formeaza un dublu…

- Perechea romano ucraineana Gabriela Ruse Marta Kostiuk s a calificat marti in sferturile de finala ale probei feminine de dublu din cadrul turneului de tenis de la Roland Garros, dupa ce a trecut de Leylah Fernandez Canada Erin Routliffe Noua Zeelanda , favorite numarul 9, in doua seturi, 6 1, 6 4,…

- Perechea alcatuita din jucatoarele de tenis Monica Niculescu si spaniola de origine moldoveana Cristina Bucsa s-a calificat vineri in finala probei de dublu, la turneul de tenis feminin WTA 500 de la Strasbourg (Franța), dupa ce au invins favoritele numar

- Perechea romano-chineza Monica Niculescu/Lin Zhu a fost invinsa de cuplul Asia Muhammad (SUA)/Aldila Sutjiadi (Indonezia) cu scorul de 7-6 (7/3), 4-6, 11-9, sambata, in finala de dublu a turneului de tenis Trophee Clarins (WTA 125), de la Paris, dotat cu premii totale de 100.000 de euro.Niculescu si…

- Perechea romano-chineza Monica Niculescu/Lin Zhu s-a calificat in finala de dublu a turneului de tenis Trophee Clarins de la Paris, dupa ce au invins cuplul Greet Minnen (Belgia)/Heather Watson (Marea Britanie) cu 6-0, 5-7, 15-13. Niculescu si partenera sa au obtinut victoria dupa aproape doua ore de…

- Perechea romano-franceza Victor Cornea/Theo Arribage s-a calificat, vineri, in finala probei de dublu din cadrul turneului de tenis challenger de la Francavilla al Mare (Italia), dotat cu premii totale de 74.825 de euro, dupa ce a dispus de cuplul Jonathan Eysseric (Franta)/Bart Stevens (Olanda) cu…

- Perechea romano-franceza Victor Cornea / Theo Arribage a castigat sambata turneul ATP Challenger de la Murcia, invingand in finala un dublu indian. Favoriti numarul 1 in proba de dublu masculin a turneului ATP Challenger Costa Calida Region de Murcia, romanul Victor Cornea (30 de ani) si francezul…