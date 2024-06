Stiri pe aceeasi tema

- Ungaria este multumita de cooperarea cu Rusia in ceea ce priveste livrarile de gaze naturale si nu are planuri sa inceteze sa cumpere gaze rusesti, in pofida presiunilor in acest sens, a declarat joi ministrul ungar al Afacerilor Externe, Peter Szijjarto, transmite Reuters, conform Agerpres.

- Guvernul ungar considera ca orice masura care ar putea pune in pericol siguranta aprovizionarii cu energie a Ungariei reprezinta un atac la adresa suveranitatii nationale – a declarat joi, la Sankt Petersburg, ministrul afacerilor externe si comertului exterior, Peter Szijjarto, conform unui comunicat…

- Premierul ungar Viktor Orban a declarat ca l-ar putea sprijini pe premierul olandez Mark Rutte pentru postul de secretar general al NATO numai daca sunt indeplinite anumite conditii, potrivit DPA. Rutte trebuie sa prezinte scuze pentru „remarcile insultatoare” pe care le-a facut impotriva Ungariei,…

- Navigatia maritima este cea care are cel mai mult de suferit de pe urma actiunilor de bruiaj, spune ministrul Apararii, Angel Tilvar. Precizarile au venit dupa ce presa centrala a prezentat informatii din raportul Centrului Euro-Atlantic pentru Rezilienta, conform caruia Rusia opereaza printr-un razboi…

- Oficialii care conduc institutiile UE trebuie inlocuiti dupa alegerile europarlamentare, intrucat nu merita inca o sansa, a afirmat vineri premierul ungar Vikor Orban la lansarea campaniei partidului sau conservator Fidesz pentru scrutinul european din 6-9 iunie, relateaza Reuters si MTI. „Sunt necazuri…

- Reuters relateaza, citandu-și sursele, ca Rusia și Ucraina, cu medierea Turciei, au fost aproape de a ajunge la un acord privind siguranța navigației in Marea Neagra, dar Kievul s-a razgandit in ultimul moment și nu l-a aprobat.

- Premierul olandez Mark Rutte a obținut sprijinul tuturor membrilor NATO, mai puțin patru, pentru candidatura sa la funcția de secretar general al alianței, iar unii oficiali s-au declarat increzatori ca el va putea obține sprijinul unanim pana la Consiliul NATO din iulie. Context: Șeful NATO Jens Stoltenberg…

- Seful diplomatiei ungare a subliniat ca, in urmatoarele luni, in baza contractului, vor fi livrate 275 de milioane de metri cubi de gaze naturale, Ungaria devenind astfel prima tara care nu se invecineaza cu Turcia si catre care, in cateva zile, aceasta va exporta gaze naturale. Turcia a jucat intotdeauna…