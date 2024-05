Stiri pe aceeasi tema

- Southampton – Leeds este finala playoff-ului de promovare de pe Wembley, care va fi pe 26 mai, de la ora 17:00, live pe AntenaPLAY. Southampton a castigat cu 3-0 returul semifinalei cu West Bromwich si s-a calificat in finala playoff-ului de promovare in Premier League. VIDEO Southampton – West Brom…

- Leeds a caștigat cu Norwich, scor 4-0, și s-a calificat in finala barajului de promovare in Premier League. Adversara se va decide in duelul Southampton - West Brom. Dupa 0-0 in tur, Leeds a facut spectacol in returul cu Norwich și s-a impus cu 4-0 pe teren propriu. Fanii au fost in delir, favoriții…

- Southampton - West Bromwich Albion, meci contand pentru mansa a doua a semifinalelor din play-off-ul de promovare in Premier League, este programat, vineri, 17 mai, de la ora 22:00, pe St. Mary’s Stadium, si va fi transmis in direct de platforma online AntenaPLAY.

- Leeds - Norwich, meci contand pentru mansa a doua a semifinalelor din play-off-ul de promovare in Premier League, este programat, joi, 16 mai, de la ora 22:00, pe Elland Road, si va fi transmis in direct de platforma online AntenaPLAY.

- Slovenul Slavko Vincic va arbitra finala Ligii Campionilor dintre Borussia Dortmund si Real Madrid, care va avea loc pe stadionul Wembley din Londra, sambata, 1 iunie, de la ora 22.00, potrivit news.ro

- Chelsea și Tottenham se intalnesc intr-o restanța din etapa #26 din Premier League. Meciul are loc de la ora 21:30, liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Prima Sport 1, Orange Sport 1 și Digi Sport 1. Radu Dragușin, fundașul lui Tottenham, e anunțat pe banca de jurnaliștii de la football.london, care se ocupa…

- Bayern și Arsenal se intalnesc in returul sferturilor de finala ale Ligii Campionilor, miercuri, de la 22:00. Meciul e liveTEXT pe GSP.RO și in direct la Prima Sport 2, Orange Sport 3 și Digi Sport 2. In prima manșa, la Londra, a fost 2-2. Programul complet al sferturilor de finala ale Ligii Campionilor…

- Gruparea Chelsea a anuntat, miercuri, ca Romeo Lavia va rata restul sezonului. Mijlocasul belgian in varsta de 20 de ani, adus anul trecut de la Southampton pentru 65 de milioane de euro, a jucat doar o jumatate de ora de la sosirea la Londra, potrivit news.ro Mai exact, 33 de minute, la sfarsitul…