- Leeds - Southampton, meci contand pentru finala play-off-ului de promovare in campionatul Angliei, este programat, duminica, 26 mai, de la ora 17:00, pe Wembley din Londra, si va fi transmis in direct de platforma online AntenaPLAY.

- Al doilea eșalon al Angliei a ajuns la punctul culminant, intrucat doua echipe se lupta pentru obiectivul suprem: promovarea in Premier League. De multe ori trecuta cu vederea de restul lumii fotbalului, finala play-off-ului din Championship de pe Wembley este cel mai important meci de fotbal din…

- Oxford United s-a impus contra celor de la Bolton, 2-0 in finala play-off-ului League One de pe Wembley și va evolua in Championship, pentru prima data din 1999 incoace. Oxford a terminat pe locul 5 in ierarhie, tranșand semifinala cu Peterborough, 1-0, 1-1. In schimb, Bolton a terminat pe ultima treapta…

- Leeds United și Southampton se vor infrunta pe 26 mai, de la ora 17:00, in finala pentru promovarea in Premier League. Meciul este programat pe stadionul Wembley din Londra. Sezonul viitor din Premier League mai are o singura necunoscuta. Direct promovate au fost Leicester, favorita inca de la startul…

- Leicester – Southampton a fost LIVE VIDEO in AntenaPLAY. Liderul din Championship a obtinut o victorie categorica si e tot mai aproape de revenirea in Premier League. Leicester s-a impus clar, 5-0, si a zdrobit-o pe Southampton. Fatawu a reusit un meci perfect, marcand un hat-trick si oferind si o pasa…

- Un gol bizar inscris de atacantul Dominic Calvert-Lewin (27 de ani) a facut diferența in meciul dintre Everton și Burnley din etapa 28 a Premier League, scor final 1-0. Intoarcem fotbalul din Anglia pe toate fețele la Premier GSP, un show nou marca GSP.ro, difuzat in fiecare zi de vineri. In aceasta…

- Arsenal Londra a revenit provizoriu pe primul loc in clasamentul campionatului de fotbal al Angliei, dupa o victorie cu scorul de 2-1 in fata lui Brentford, sambata pe teren propriu, intr-un meci din etapa cu nr.25, informeaza AFP. Echipa antrenata de spaniolul Mikel Arteta s-a impus prin golurile…

- Manchester United - Everton, meci contand pentru etapa a 28-a din campionatul Angliei, este programat, sambata, 9 martie, de la ora 14:30, pe Old Trafford, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.