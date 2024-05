Onorandu-și angajamentul de a se angaja in discuții deschise in locuri publice in loc sa participe la dezbateri televizate, Cristian Popescu Piedone și-a inceput astazi seria de dialoguri. Cu toate acestea, spre surprinderea lui, nu a fost nimeni prezent care sa se angajeze intr-o dezbatere cu el. Astfel, in cursul zilei de joi dupa-amiaza, Cristian […] The post Cristian Popescu Piedone a dat startul dezbaterilor in locurile publice appeared first on Puterea.ro .