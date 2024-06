Ieșirea din „democrația cu șefi” Scena publica este ocupata in Romania ultimelor saptamani de demascarea unor fapte care se știau demult sau macar se banuiau cu privire la legatura intre servicii secrete – parlament – guverne – justiție – banci – universitați – academii. Cetațeanul simplu care suntem fiecare este acum pus in fața unor date care-i arata ca, dincolo de fațada statului democratic, se joaca interesele unor coterii și inși care abuzeaza de legi și de stat. Oricare ar fi reacțiile impotriva acestei demascari, este destul sa se aminteasca „protocoalele de cooperare SRI – Justiție – Procuratura”, semnate de șefii acestora,… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

