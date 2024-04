Stiri pe aceeasi tema

- Consilierul municipal Dej, Ioan Fat, alaturi de Organizația ALDE Dej, pe care a condus-o șapte ani, s-a alaturat Partidului Umanist Social Liberal Cluj, și va fi candidatul partidului pentru Primaria Dej.

- Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a mers azi in piețele Obor și Delfinului din Sectorul 2, unde a fost intampinat cu multa caldura de cetațeni. Cristian Popescu Piedone a mers astazi doua piețe emblematice din Sectorul 2, Obor și Delfinului, pentru a indemna oamenii sa iasa la vot pe…

- Cristian Popescu Piedone, primarul Sectorului 5 și candidatul pentru postul de primar al Bucureștiului, a fost luat cu asalt de catre locuitorii orașului in timp ce iși depunea candidatura. Bucureștenii au venit in numar mare pentru a-i oferi sprijin și pentru a semna pentru candidatura sa. In mijlocul…

- Cristian Popescu Piedone, actualul primar al Sectorului 5 din Capitala, și-a anunțat intenția de a candida la funcția de Primar General al Bucureștiului. Declarația vine in contextul in care alți candidați, precum Nicușor Dan, Gabriela Firea și Sebastian Burduja, iși exprima, de asemenea, intențiile…

- Romania a obținut Avizul Formal pentru aderarea la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economica (OCDE), marcand un pas important in realizarea a doua obiective strategice de politica externa: integrarea in spațiul Schengen și aderarea la OCDE. „A fi parte din OCDE nu inseamna doar acces la expertiza…

- Un clip animat care il infațișeaza pe primarul sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a starnit un val de reacții pe rețelele de socializare in urma prezentarii unor fapte inspirate din viața reala. In cadrul clipului, Piedone este surprins in timp ce primește o reclamație din partea unui cetațean…

- In inima Sectorului 1 al Bucureștiului, pe una dintre cele mai prestigioase strazi, a fost surprinsa o invazie de șobolani care se cațara pe garduri pentru a ajunge la coșurile de gunoi, hranindu-se nestingheriți. Fenomenul este atribuit mizeriei și lipsei de curațenie din sector, subliniind rezultatele…