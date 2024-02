Stiri pe aceeasi tema

- Un obuz din al Doilea Razboi Mondial a fost gasit in Sectorul 5 al Capitalei, de catre angajații primariei care efectuau lucrari de reamenajare a spațiilor verzi din zona Dumbrava Noua. Angajații Primariei din Sectorul 5 au avut parte de o adevarata surpriza in momentul in care efectuau lucrari de reamenajare…

- Primaria Sectorului 5 a anunțat ca, incepand de maine, 6 februarie, directorii din cadrul instituției vor desfașura activitați pe teren in fiecare zi, incepand cu ora 15.00. Aceștia vor lucra in echipe de doi, acoperind cele 15 zone ale sectorului, cu scopul de a identifica și soluționa rapid eventualele…

- Actualul edil al Sectorului 3, Robert Negoita, a declarat ca foarte probabil va fi candidatul PSD pentru un nou mandat la primaria de sector. „Foarte probabil voi fi candidatul PSD pentru un nou mandat la Primaria Sectorului 3”, a afirmat Negoița, la postul Digi 24. El a precizat ca probabil va reveni…

- Deputatul George Tuta, președintele PNL Sector1, este candidatul formațiunii pentru postul de primar al sectorului. Actualul deputat de Ilfov este pentru moment principalul competitor al lui Clotilde Armand, care vrea un nou mandat de edil.

- Prefectul Capitalei, Rares Hopinca, precizeaza ca, pentru a intra in Municipiul Bucuresti, proprietarii de utilaje care vor sa participe la protestul din Piata Constitutiei trebuie sa se inscrie pe o lista pe care organizatorii o vor transmite Politiei si Jandarmeriei pana sambata la ora 16.00.El a…

